La Resistencia es un programa ampliamente conocido por el tono humorístico de sus presentadores. Todos los invitados que pasan por el programa saben que se exponen a que David Broncano les tome el pelo junto a los músicos, Grison y Ricardo Castelo. Fue la originalidad del formato -tipo “late night”- y los personajes seleccionados para dirigir el programa lo que le dio la fama con la que cuenta actualmente y proporcionó un lugar privilegiado en Movistar +.

Aun así, aquellos espectadores que no cuentan con esta plataforma de pago para ver el programa pueden ver algunos fragmentos a través del canal de Youtube de la resistencia. Aunque ahora las entrevistas tengan más cortes y tan solo se puedan ver unos minutos, en las anteriores temporadas los fragmentos recopilados eran más largos, con lo que se podía ver el grueso de las conversaciones que Broncano mantenía con cada invitado. No es la única red social con la que cuenta el programa, ya que, por regla general, los “clips” más icónicos, de tan solo unos segundos de duración, suelen difundirse tanto por Twitter, como por Tik Tok e Instagram.

Es en Tik Tok donde también lanzan de vez en cuando recopilatorios de algún momento cómico acontecido en alguna de las emisiones. Durante la pandemia, David Broncano siguió acudiendo al teatro donde se graba el programa. Los invitados no acudían, pero sí que hacían acto de presencia de manera telemática. En aquellos episodios emitidos y grabados durante el confinamiento varias caras conocidas participaron de manera distinta a la que el público estaba acostumbrado. Dos de ellos fueron Jaime Lorente y Úrsula Corberó, ambos en ese momento protagonistas de La Casa de Papel, cuya trama aun no había llegado a su final.

Planes profesionales

A finales de 2020, justo después de poner fin a 'La Casa de Papel', Úrsula Corberó decidió hacer un parón profesional. La actriz quiso darse un respiro para pensar y decidir dónde quería seguir con su carrera. Sin embargo, a pesar de que "estuvo bien", un año y medio después "vino la realidad". "Y la realidad es que la gente no te conoce tanto, que te bajan los seguidores (...) Fue una decisión bastante premeditada. Sentía que mi cuerpo y mi cabeza querían descansar un poco", ha contado.

Futura maternidad

La actriz también ha hablado de la maternidad. Con 34 años recién cumplidos, Úrsula siente que está en "un buen momento" de su vida, pero hay etapas que veía de forma diferente hace años. "Hay algunas cosas que es verdad que no me esperaba que serían así. Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando", ha confesado en la entrevista a la revista Vogue.