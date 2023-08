Omar Montes es genio y figura. Siempre peculiar, nunca pasa desapercibido. Tiene su particular estilo y hasta en los momentos más insospechados lo aplica. Como cuando quiere salir por peteneras para no mojarse en algo...

Y bien que es difícil que no se moje en algo, porque la carrera de Omar Montes también está jalonada con sonadas polémicas por cosas que haya hecho o dicho. Pero al cantante le da igual: él sigue a lo suyo y no le importa mucho ser la comidilla.

El enfrentamiento entre Omar Montes y El Langui

Hace un tiempo, el que fuera novio de Isa Pantoja mantuvo una sonada polémica con el rapero El Langui. Omar Montes fue supuestamente cazado en una gran mentira por parte del popular artista de hip-hop. Manuel Montilla Macarrón, conocido como "El Langui", quiso dejar claro que, contra lo que dice el propio ex de Pantoja, Montes no tiene raíces donde dice tenerlas.

El Langui, artista producto de barrio y su entorno con una gran historia de superación detrás, quiso aprovechar así un programa radiofónico para cargar contra lo que entiende que es una falsedad por parte de Omar Montes, a quien directamente tilda de "bufas", lo que en la jerga de su barrio madrileño, Pan Bendito, significa mentiroso.

Al rapero no le ha hecho ni gracia que Omar Montes se las dé de chaval criado en su humilde barrio obrero de Madrid. De esta manera ha querido dejar clara la vinculación del exitoso cantante, rey del autotune, y ex de Isa Pantoja con Pan Bendito, desvinculándolo de las mismas calles que vieron nacer y crecer a El Langui y donde eclosionó su grupo de rap, La Excepción.

"Pero es que Omar Montes no es de Pan Bendito. Es un bufas... ¿Sabes lo que es un bufas? Un trolas. 'Eres un bufas', decimos nosotros en el barrio de Pan Bendito. Cómo tienen que verlo los vecinos de su barrio, que lo han visto crecer, y que ahora diga eso...", espetó El Langui entonces al cómico Raúl Pérez en el programa "A las bravas" de la cadena Ser.

"Él es de la plaza de las Palmeras, en general Ricardos, del barrio de Las Palmeras. Se ha criado allí, y de vez en cuando, de jovencito, se ha dejado caer por el barrio, pero como tú te dejas caer por Orcasitas o Villaverde si vas a ver a un colega...", quiso aclarar el rapero, un artista que logró encontrar su camino tras nacer con parálisis cerebral.

"Es un chaval respetable y todo lo que quieras. Pero ya lo decimos por los propios vecinos de tu barrio: Omar, que cuentas unas bufas... que si has visto morir a gente en Pan Bendito, que si dormíamos en los ochenta con toallas... Los vecinos de Panben, cada vez que pasó el barrio, me dicen que le diga algo a este muchacho", finalizó.

Pero, como no, Omar Montes no se quiso quedar callado y respondió: "El que no eres del barrio eres tú, que cuando la gente te necesitaba no apareciste por allí a ayudar. Tuviste un par de canciones buenas y te fuiste del barrio para siempre, ya no te vemos por aquí", aseguró el reguetonero.

La "agresión" de una periodista denunciada por Omar Montes

Pero Omar Montes ha tenido más encontronazos. Algunos más desagradables que otros. Y alguno más bien singular, cercano a la parodia. Es el caso del vídeo de la agencia Europa Press que han rescatado ahora las redes sociales, en las que una periodista preguntaba hace semanas a Omar Montes por las rupturas de Piqué y Shakira, y de Rauw Alejandro y Rosalía. Y he aquí que el cantante decidió "denunciar" una agresión para no contestar. ¿Brillante o ridículo? Que cada uno juzgue lo que quiera...

El caso es que la periodista iba a la par que Omar Montes en el aeropuerto, y al entrar en una cinta automática, la joven reportera le tocó ligeramente con el micrófono. Justo al mismo tiempo que le preguntaba por la ruptura entre Piqué y Shakira. Montes vio la oportunidad de escabullirse: "Me has pegado una hos*** en el hombro terrible, ahora mismo te puedo denunciar porque casi me partes el hombro... Nah, es una broma, me has hecho daño, pero tampoco es para llorar", le suelta.

La estrategia de Omar para no responder a la pregunta de si es más fan de Shakira o Piqué pic.twitter.com/ljJzIJmEOO — ceciarmy (@ceciarmy) 21 de agosto de 2023

La periodista no se rinde y encadena preguntas, también sobre Rosalía y Rauw Alejandro. Pero Omar Montes no cede, y a todo responde con lo mismo. "Rojo lo debo de tener del golpetazo. Pero el golpetazo que me he llevado ahora mismo, recién bajado del avión, eso ya no me lo quita nadie", insiste Montes.

El cantante se agarra el tema y apenas deja ya formular preguntas a la reportera. "¿Y por qué no me preguntas mejor por el golpetazo que me has pegado en el hombro, que tengo el hombro muerto? Me has dado justo en el piquillo, que sé que sin querer eh... Que parece que no, pero un buen golpetazo en el hombro... A la que salgo de aquí, me lleváis a la casa de socoro. El brazo ya no va a ser el mismo, y encima me quité la escayola hace nada. Entre el nudillo roto y el golpetazo que me has dado...", repite sin cesar.

Apenas deja hablar a la reportera hasta que esta ya desiste de hacerle más preguntas y le da las gracias educadamente. "Entre todos me vais a matar, hacéis conmigo lo que os da la gana. Pero os quiero igual, eh", acaba diciendo Omar Montes justo antes de que acabe la secuencia.