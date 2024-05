El fútbol es un deporte de equipo, de once contra once, pero hay un jugador más. Un jugador que a menudo se olvida que también juega. No lo hace en el verde, pero su presencia es palpable y decisiva. Hablo del Carlos Tartiere, de nuestra casa.

Decía no hace mucho el bueno de Anquela que el Tartiere se come al rival y el domingo no solo hizo eso, sino que fue una auténtica caldera los 90 minutos llevando en volandas al equipo. El fondo norte, desde el tifo hasta la animación en todo el partido estuvo sobresaliente. Esta temporada hemos hecho de nuestro campo un fortín casi inexpugnable que ha resultado ser la clave para lograr el puesto de privilegio que hoy tenemos. Partidos con más de 20.000 almas azules coreando, apoyando y empujando al equipo durante los 90 minutos hace que el Tartiere gane partidos.

Tenemos muy reciente la victoria frente al Real Zaragoza, un choque que se decantó, casi con el tiempo cumplido, a favor de los nuestros gracias a ese empuje desde nuestra grada. Esa victoria no solo nos dio tres puntos, sino que consolidó al equipo en puestos de play-off, alimentando la ilusión y la esperanza de un ascenso largamente esperado.

Sin embargo, el trabajo aún no está hecho, ni mucho menos. El próximo y crucial encuentro que se disputará en el Tartiere será el 26 de mayo frente al Andorra. Este partido no es uno más, puede ser el que nos catapulte y asiente definitivamente en los puestos de play-off. Es por eso que insto a todos los oviedistas a que acudan al campo el domingo 26. Que se sienta nuestro apoyo, que se vea nuestras camisetas, bufandas, banderas de color azul inundando las gradas.

Porque el Tartiere gana partidos, pero solo si está lleno de nuestras voces, de nuestros sueños, de nuestra fe en el equipo. Así que, oviedistas, hagamos que el Tartiere siga ganando partidos. ¡Hala Oviedo!