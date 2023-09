María Teresa Campos era una mujer supersticiosa y, pensando que atraería algún tipo de mala suerte o 'llamaría a la muerte', decidió que no haría testamento. Tenía claro que quería que sus legítimas herederas, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, heredasen todo su patrimonio, por lo que no dejó por escrito sus últimas voluntades.

Por tanto, y a pesar de que se especuló con que la emblemática presentadora dejaría algo a Gustavo Guillermo -que ahora se encuentra en 'Gran Hermano VIP 8'-, al que siempre consideró como el 'hijo que nunca tuvo', no será así y todos sus bienes pasarán a ser propiedad de sus hijas.

Un tema sobre el que Alejandra Rubio prefiere no pronunciarse. Durante su última intervención en 'Fiesta', la colaboradora ha dejado claro que no tiene nada qué opinar sobre herencia de su abuela, ya que es algo que corresponde a su madre y a su tía Carmen, no a los demás.

Asegurando que la presentadora le dio en vida lo que quiso que tuviese ella -en concreto, unos zapatos y un bolso- la hija de Terelu ha revelado lo que sí le gustaría heredar de María Teresa: un traje de pantalón con un llamativo estampado de cuadros amarillos y negros de la firma George Rech que la malagueña lució durante su visita al programa 'Viva la vida' en enero de 2021. "No tiene valor económico pero sí valor sentimental. Para mí es un look muy especial porque se inspiró en mí" ha explicado

Además, y aunque no quiere entrar en la herencia de su abuela, Alejandra sí ha dejado claro que Gustavo no va a heredar nada, insistiendo en que "aunque se le ha considerado familia y para nosotros era uno más, era un trabajador, una persona contratada".

Sin nada que decir sobre el testamento tras el programa, la hija de Terelu sí ha confirmado ante las cámaras de Europa Press que en el funeral que se celebrará en memoria de su abuela este lunes 25 de septiembre en Pozuelo de Alarcón estará toda la familia para dar su último y definitivo adiós a la icónica presentadora: "Estamos bien. Mañana estaremos ahí todos y es lo que te puedo decir ¿vale?".

Muy discreta, sin embargo, Alejandra ha evitado pronunciarse sobre la vuelta al trabajo de su madre, uno de los fichajes estrella del nuevo programa de Jordi González en TVE, 'La Plaza', donde compartirá plató con otros rostros conocidos como Norma Duval, Mariló Montero o Mar Saura. "Eso que os conteste ella. Cuando la veáis le preguntáis" ha afirmado, dejando en el aire cómo está llevando Terelu la ausencia de María Teresa.

Desde que se conoció la entrada de Gustavo, exchofer de María Teresa Campos, en GHVIP, la polémica con la familia de la presentadora ha estado más que servida. Eso a pesar de que Gustavo no ha hecho referencia alguna en el programa, mientras que sí han hablado de ello las hijas y nieta de la Campos: "Se negó".

Gustavo, que era su chofer, realmente era considerado por la matriarca de las Campos como un hijo más. Pero tras el fallecimiento de María Teresa y la entrada de Gustavo en GHVIP se ha encendido una mecha de la que se están aprovechando los programas de Telecinco. La nieta de María Teresa, Alejandra, confirmó en Así es la vida que se le había propuesto un contrato de confidencialidad pero que "se negó". La hija de Terelu Campos aseguró no entender este rechazo "si no tenía nada que ocultar".

Gustavo, Karina y Laura son los más veteranos de la edición y han aprovechado la soleada sobremesa del sábado para charlar de las viejas glorias que marcaron una época. En su conversación han nombrado a grandes estrellas como Ava Gardner o Frank Sinatra.

Precisamente hablando sobre grandes personajes de la historia surgía el nombre de la recientemente fallecida María Teresa Campos, de quien Gustavo era chófer y persona de confianza.

Los compañeros de Gustavo comentaban que "hay gente que cuando deja de trabajar se hunde anímicamente", y Bozzo aprovechaba para afirmar que "ese había sido el caso de María Teresa Campos". Gustavo que aún está recuperándose de la pérdida sufrida, lo corroboraba: "Se murió por eso"