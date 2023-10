Gloria Camila siempre está muy activa a través de sus redes sociales, donde ha creado una gran comunidad que le sirve para trabajar como inlfuencer y realizar campañas publicitarias. La hija de Rocío Jurado nunca ha escondido la profunza admiración que siente por su madre. Pese a toda la polémica que entraña su inexistente realción con su hermana, Rocío Carrasco, Gloria Camila siempre ha mostrado un gran respeto por su madre y su gran carrera profesional.

La influencer ha colgado una significativa fotografía de su madre, Rocío Jurado, abrazando con emoción la bandera de España para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. A esta instantánea le acompañan algunos acordes de la canción "Soy de España" interpretada por su madre.

Gloria Camila regresó hace unos meses a la televisión. Es una de las colaboradoras del nuevo espacio dentro del programa "Espejo Público", en Antenta 3. Comenzó muy nerviosa porque, a pesar de su experiencia en los platós de televisión, "llevo un año fuera y es como volver a empezar" ha comentado en su debut a Gema López, otra de las personas rescatadas de Telecinco tras el cierre de Sálvame y que se ha pasado a la cadena de la competencia. Además, antes de entrar en plató, ha querido dejar clara su predisposición a responder a todas las cuestiones que le planteen. "Hoy vais a poder preguntarme todo. Estoy dispuesta a hablar de cualquier tema, no he vetado nada. Quiero que me conozcáis bien", ha afirmado durante su conversación con Gema López.

Sin embargo, tras mostrarse abierta a hablar de todo, tuvo un pequeño roce con el programa al querer mostar en antena a su padre, José Ortega Cano, al que había llevado de acompañante a la telvisión. "No lo he traído para eso", comentó visiblemente molesta. Gloria Camila siempre ha sido muy protectora con su padre y no es la primera vez que intenta que no aparezca en televisión o habla de cosas que le pueden perjudicar.

La familia lleva años en el punto de mira. Desde la muerte de Rocío Jurado las diferencias entre los miembros de la familia se hicieron notables. Con la emisión del documental de Roció Carrasco "Contar la verdad para seguir viva", la situación se agravó. Las televisiones se peleaban por conocer las versiones de todos las personas cercanas a la Carrasco y saber si estaban al corriente de los malos tratos que denunció la hija de Rocío Jurado por parte de Antonio David Flores.

Gloria Camila, pese a que siempre ha querido mantenerse al margen, no tiene realción co su hermana, Rocío Carrasco. Pero sí con su hija Rocío Flores. A ambas, que tienen una edad similiar, se les puede ver juntas en numerosos actos públicos.