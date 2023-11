Tamara Gorro no solo comparte buenos momentos con sus seguidores. La tertuliana e "influencer" ha revelado que de muy pequeño se vio obligada a operar a su hijo y que ahora le sigue haciendo un seguimiento exhaustivo en una conocida clínica de Madrid. "Esta recomendación la hago porque quiero", ha afirmado.

La modelo ha hablado del tema en su cuenta oficial de Instagram. Ha sido allí donde ha compartido con sus "followers" la información: "A mi niño, de muy pequeño, le operó el doctor Ilaria en Valencia. Ahora, en Madrid, volvemos a Baviera y nos ponemos en manos de la doctora Pilar Merino. No puedo salir m´sa encantada", ha asegurado la tertuliana, quien también afirma que esta aseveración no es fruto de una colaboración pagada: "La hago porque quiero, me apetece compartir lugares buenos, y más cuando se trata de salud".

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. A comienzos de este año volvieron a romper, ya de manera definitiva.

Aunque se ha especulado en numerosas ocasiones con una posible reconciliación entre ambos, la tertuliana ya aclaró hace semanas que no entra en sus planes y que su última ruptura tiene vuleta atrás. En esta determinación, afirmó, también pesa el bienestar de sus hijos. "Los volvemos locos", zanjó.

Tamara Gorro tiene una sólida comunidad de seguidores. Solo en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores. La modelo mantiene una relación muy cercana con sus seguidores, con lo que se muestra muy natural y comparte todos los detalles de su día a día.

Aunque ha pasado por altibajos en los últimos tiempos, parece que ahora mismo vive una etapa dulce: aparentemente le va bien en lo laboral y cuenta con el apoyo de su familia y sus hijos.