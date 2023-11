Emma García es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su trayectoria en Telecinco es muy extensa y se ha ganado el cariño de los telespectadores con su naturalidad. La vasca nunca se ha mantenido alejada de la televisión y tampoco la hemos visto en ningún proyecto al margen de la pequeña pantalla. Ella misma le confesaba a Paz Padilla en una entrevista a raíz de la presentación de su libro, "El humor de mi vida", que aunque le gustaría escribir un libro no se atrevía a hacerlo. Más allá de colaborar con algunas firmas de moda, Emma García se mantiene fiel a su papel como presentadora. Ha pasado por decenas de programas ("Mujeres y Hombres y vicebersa", "A tu lado", "El juego de tu vida" o "Viva la vida") y sigue al pie del cañón. Actualmente, es la encargada de las tardes de los fines de semana en Telecinco con el programa "Fiesta".

La presentadora ha dado el salto como diseñadora. Se ha animado a lanzar una firma de joyas junto a una amiga. "Por fin …puedo presentaros Argia Jewels. Un proyecto que arranca de una conversación en el camerino y que es el ejemplo de que el trabajo y el amor puede desembocar en un resultado maravilloso", anución a sus seguidores en Instagram.

"El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección Sugea, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Asi es como, juntas, hemos sacado adelante Argia (luz). Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí", comenta García.

La línea de joyas de Emma García es de línas finas y elegantes y pretenden dar luz a la mujer que las porte. Son piezas de gran valor que rondan los 1.000 euros. Se trata de anillos, tanto de oro blanco como de oro amarillo con diamantes engarzados. También hay llamtivos pendientes que ocupan toda la oreja por 950 euros. Y la joya de la corona: el anillo de oro y diamantes de nombre "Shesha" que cuesta 2.629 euros.

La presentadora ha recibido numerosos elogios a través de redes sociales por este nuevo proyecto. Le dicen que las piezas son "tan finas y elegantes" como ella.

Emma García saltó a la televisión de ámbito nacional trabajando en Telecinco, tras un breve paso por Canal+, trabajó en ETB2 hasta que el 11 de febrero de 2002, vuelve como presentadora en Telecinco, con el programa A tu lado, magacín que duró hasta 2007 y con el que consiguió ser una de las principales presentadoras de la cadena.