En la recta final de su embarazo, Gabriela Guillén ha optado por tomarse las cosas con más calma que nunca. Mientras Bertín Osborne sigue al margen del foco mediático, la joven espera con ansias la llegada de su bebé el próximo mes de diciembre. Así presume de su barriga en redes sociales, donde también comparte algunos de los pensamientos que le rondan por la cabeza.

Su último mensaje en Instagram - el cual no ha tardado mucho en eliminar minutos después - ha sido una clara indirecta para el presentador. La fisioterapeuta compartía una publicación con una llamativa reflexión. "Los casi algo duelen más que una relación, porque hubo de todo y hasta sobró conexión...", una frase que puede definir el tipo de relación que tuvo con el empresario.

Aunque sin duda lo más llamativo es cómo terminaba el texto: "Pero faltó valentía". Unos sentimientos que parece que Gabriela comparte, pero de los cuales se ha arrepentido en publicar minutos más tardes, ya que ha borrado el post de sus redes.

Y aunque parezca que ya ha pasado página, parece que en la cabeza de la joven siguen rondando pensamientos acerca de lo que fue y pudo haber sido su relación con Bertín, ya que por lo que parece, no terminó de la forma en la que a ella le hubiese gustado.

Ana Cristina Portillo reaparece en mitad de la polémica de Bertín Osborne

Ana Cristina Portillo se adelantaba a la Navidad este viernes, en plena polémica de Bertín Osborne con Gabriela Guillén, posando para la prensa en el photocall de 'Naturaleza encendida', en el parque Tierno Galván, de Madrid.

Allí pudimos hablar con ella y preguntarle por la actualidad de Bertín y Gabriela. A esta última, no dudaba en desearle lo mejor en este embarazo: "Sí, sí, fenomenal" aunque "no la conozco". Sin comentar el momento que vive el presentado, sí que nos confesaba que le quiere muchísimo: "Sí, sí... mucho".

Para la que también tuvo unas bonitas palabras fue para Fabiola Martínez, a quien no duda en denominar como una "mujeraza" porque "es una maravilla de persona" y es que, al igual que las hijas de Bertín, todas se llenan de halagos a la hora de hablar de ella.

Apenada por esta época navideña, recordaba lo duro que es enfrentarse a estas cenas sin la presencia de su madre: "Sí, quiero que pase ya, pero me encanta, me encanta que nos reunimos todos y comer, beber", pero reconoce que "es un buen momento para recordar. Al final, en las mesas siempre se cuentan muchas historias que agradeces escuchar".

Muy unidas a sus hermanas, Ana Cristina nos desvelaba que "nos apoyamos mucho las unas con las otras" y aseguraba que, entre todas, "soy la más responsable, soy la más responsable. Soy hermana mayor, no, es broma. Soy muy hermana pequeña. Me encanta que mis hermanas estén alrededor mío, me cuiden y eso pero soy muy responsable".

¿El secreto para tener esta buena relación con sus hermanas? Aceptar a la persona de enfrente y tener muy presente que "cada uno es como es, siempre queriendo mejorar pero aceptarlo y quererlo como es" confesaba Portillo.