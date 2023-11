Cuando hace unos meses se anunció el cierre de 'Sálvame' hubo un auténtico terremoto. No solo porque Telecinco finiquitaba uno de sus buques insignia, que pese a contar con muchos detractores también había marcado las sobremesas televisivas españolas de los últimos 14 años, sino porque sus colaboradores quedaron bastante tocados. La mayoría de ellos llevaban desde el principio en el 'show' de Jorge Javier Vázquez y, como bromearon incluso en el propio programa, tenían un poco desfasado su currículum, ya que no lo habían necesitado durante bastante tiempo.

Pero a ocho de ellos el disgusto les duró poco. El mismo día que el programa producido por La Fábrica de la Tele se despedía de la audiencia, anunciaban que no era el final definitivo. Netflix haría un 'reality' con Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño en su intento de reciclaje profesional y televisivo haciendo 'las Américas'.

El programa ha estado colocado en el top10 de Netflix España y los colaboradores del ex programa de Telecinco han estado de plató en plató (TVE, podcast, La Resistencia), hablando de sus andanzas y de su pasado tras el despido.

Nuevos proyectos fuera de la televisión

Kiko Hernández, ex colaborador de Sálvame y su marido, el actor Fran Antón han lanzado una campaña contra la agresión sexual portagonizada por rostros conocidos como Rocío Carrasco, Pepa Rus, Melani Olivares o Eva Isanta. "NO MÁS SILENCIO. Spot contra la agresión sexual. 25N Gracias a la Consejería de Presidencia, administraciones Públicas e Igualdad A la Viceconsejera @fadabel e @igualdadmelilla por apostar por nuestro trabajo. Dirección: @franantonlopez Igualdad original: @FranAntonLopez @Kikohernandeztv Producción @khantonproducciones Bailarines y coreografía: #JoseLuisSendarrubias y @mariagonzalezactriz Con la colaboración de maravillosas MUJERES involucradas con la causa a las que quiero y admiro". Una campaña que ha sido muy aplaudida por lo seguidores de Kiko Hernández, entre los que se encuentra la periodista y presentadora Mercdes Milá. "Extraordinario Kiko. Gracias", escribía en los comentarios.

Ahora, Kiko Hernández se ha pronunciado en El Purgatorio sobre su salida de Sálvame, cómo se veía en la televisión y qué pasó tras el despido. "Ayuso me robó el 'Hijo de fruta', la que no ve Sálvame enganchadita. Cuánta gente decía no ver Sálvame y luego por la calle me pedía que no le hiciera llorar a Lydia...". Además, Kiko también ha hablado sobre lo difícil que fue el anuncio de fin de Sálvame. "Veníamos de una cosa muy chunga, que es que te despidan, que te despidan de un programa de televisión y que te despidan como te despiden, y entonces es muy difícil rearmarse. Es muy difícil irte a un programa nuevo y empezar a seguir siendo ese hijo de pu* cuando están todos tus compañeros destrozados, y lo último que te sale es eso". "No te sale ese punto de maldad cuando ves que acaba de suceder una tragedia, que se han quedado 20 compañeros que salen en televisión más luego 100 o 200 personas que trabajan fuera, todos en la puñetera calle", ha señalado.