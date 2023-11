¡Llegó el día! Después de meses de trabajo marcados por la ilusión y las ganas de sorprender a sus incondicionales, María Pombo ha presentado por todo lo alto el documental que protagoniza en Prime Video junto a toda su familia. Su marido Pablo Castellano, sus padres, su abuela, sus hermanas Marta y Lucía -además de Gabriela Toral, una más dentro del clan-, sus cuñados Álvaro Huerta y Luis Zamalloa, y como no podía ser de otro modo, los reyes de la casa, los pequeños Martín, Vega y Matilda, que por primera vez muestran cómo es su día a día y su relación cuando 'nadie' les ve.

A pesar de que el docurreality no se estrenará en la plataforma hasta este 29 de noviembre, la mediática familia ha reunido a todos sus seres queridos en el madrileño Florida Retiro para celebrar una gran première repleta de rostros conocidos que han dudado en arropar a María en una de las noches más importantes de su vida.

"Estoy muy contenta de que esto haya salido a la luz por fin, este día no lo vamos a olvidar jamás" ha confesado la influencer pletórica y radiante con un minivestido negro. "Es un programa familiar que puede ver toda la familia, ameno, divertido, con momentos tristes, felices... Creo que la gente que lo vea con buenos ojos lo va a disfrutar. Hay muchas cosas, problemas familiares" ha adelantando, asegurando que a pesar de mostrar su realidad, no veremos su "cien por cien" en el docurreality porque han preferido "no hablar cosas que a lo mejor pueden llegar a doler".

"Este proyecto en principio era mío. Me lo propusieron como mi día a día y dije que sin mi familia no soy nada y que no concibo una vida sin mi familia. Se lo dedico a ellos por hacerme este favor que creo que van a agradecer porque es un recuerdo muy bueno para todos" ha concluido emocionada, dejando en el aire con una sonrisa y un "quien sabe" si habrá segunda parte ¡con nuevo miembro de la familia!

Dulceida, Laura Escanes, Laura Matamoros, Violeta Mangriñán, María García de Jaime y Tomás Páramo, Anita Matamoros, , Natalia Coll, Gotzon Mantuliz, María Fernández Rubíes, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón, Lola Lolita, Marta Díaz o Thibaut Courtois y su mujer Mishel Gerzig o Marta López Álamo entre otros, protagonizando un cónclave vips sin precedentes.

