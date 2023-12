El Hormiguero es un nido de exclusivas y noticias estelares que dejan boquiabiertos a los seguidores de los artistas o famosos que allí acuden.

El ejemplo más reciente el el de Andy y Lucas, que estuvieron hace unos días en el plató de Pablo Motos. Los cantantes anunciaron que dejarán de cantar tras los últimos conciertos contratados para los próximos meses.

El origen de esta decisión no está en una mala relación entre ellos ni nada parecido, sino a un problema de salud de Lucas: "Tenía la tensión bastante alta y me daban mareos. Y después de ir al cardiólogo y tener que tomar una medicación, hemos decidido bajar un poco el ritmo".

"¿Os vais a separar?", les preguntó Pablo Motos. "No es separarnos, pero no sabemos si vamos a volver. La salud es lo primero", contestó Andy, ha destacado la capacidad de trabajo de su compañero, que además se ha encargado de la gestión de su marca durante los últimos años. "Alguna vez me he enfadado con él porque no paraba".

El anuncio de Estopa

El dúo Estopa han sido los encargados de cerrar la semana en El Hormiguero. . Los hermanos David y José Muñoz han presentado el primer adelanto de su próximo disco, el duodécimo de su carrera, que verá la luz en 2024. Su nuevo single se titula El día que tú te marches.

Trancas y Barrancas sacan el lado más familiar de @estopaoficial con el ‘Test de los hermanos brothers’ #EstopaEH pic.twitter.com/2UXudldsCP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de noviembre de 2023

El dúo ha enseñado el videoclip en el programa pero no ha sido la única exclusiva que han dejado. Además, han hecho un importante anuncio. "Nos han metido en un embolao", han asegurado.

Se trata de dos grandes conciertos para el año 2024: uno en el Estadio Olímpic de Barcelona y otro en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Además, han puesto en directo las entradas a la venta.

David, además, se ha sincerado sobre la enfermedad que padece. “Es una enfermedad que sufren el 7% de la población, es como que tú estás dormido y sueñas que te despiertas, ves todo pero no te puedes mover. No es agradable y yo lo que intento es gritar para oírme en el sueño y despertarme de verdad. En la parálisis del sueño puedes ver paranoias, yo he visto de todo y sin fumar. Una vez vi un señor bajito con cara de alien, nos miramos, de repente se elevó, vino hacia mí, me tiré hacia la mesita de noche y me desperté. Cuando miré la hora eran las 3 y 33, la hora del muerto, la hora del demonio”

Así es la gira

Estopa arrancará el 10 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona la gira del 25 aniversario, en la que conmemorarán el álbum homónimo que publicaron en 1999 e interpretarán los nuevos temas de 'ESTOPÍA'.

Este será el primer concierto de un artista español en solitario en este estadio con toda su capacidad -algunos artistas catalanes tocaron durante la pandemia en un formato muy reducido-, un lugar habitual para las grandes estrellas del pop y del rock internacional, según ha informado la promotora The Project.

El 22 de junio los hermanos Muñoz actuarán en el Cívitas Metropolitano de Madrid, y para ambos conciertos las entradas se ponen a la venta esta noche a las 22:00 horas.

El dúo de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que debutará en el espacio de la montaña de Montjuïc, repasará en directo "lo mejor de su discografía, con un repertorio que se prevé épico", con "alguna que otra sorpresa y canciones nuevas", en una velada que quieren "absolutamente inolvidable".

El concierto vendrá precedido del lanzamiento de su nuevo sencillo, 'El día que tú te marches', que hoy ya está disponible en las principales plataformas de escucha digital.

La promotora ha dado a conocer que 'ESTOPÍA', su nuevo álbum, verá la luz el próximo mes de marzo, después de que el grupo haya estado tocando en directo hasta 2022 con su 'Gira Fuego'.

La celebración de este cuarto de siglo de los hermanos Muñoz en los escenarios se extenderá con una gira nacional e internacional.