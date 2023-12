No pudo ser. A pesar de que para muchos era su ganadora de 'Gran Hermano VIP 8, Jessica Bueno ha perdido la batalla contra Pilar Llori y este jueves se ha convertido en la última expulsada del reality. En el punto de mira por su relación cada vez más cercana a Luitingo -desolado al separarse de nuevo de su gran amiga- la modelo abandonaba la casa de Guadalix de la Sierra y se enfrentaba por primera vez a todo lo que se ha dicho sobre su acercamiento al artista, que muchos no han entendido.

"Mi cuerpo ya sabía que me iba. Estoy tranquila porque voy a poder abrazar a mis niños. No he podido hacer más de lo que he hecho. Si han decidido que era el momento de marcharme, lo acepto. Sentía que estaba cada vez más sumergida en esta burbuja y no podía dejarme llevar como lo estaba haciendo. Ya me estaba preocupando de más porque necesitaba ver y hablar con personas importantes para mí", ha confesado, reconociendo sus sentimientos encontrados por Luitingo: "No se trata de un amor imposible, yo he decidido y decido que somos amigos, pero aquí vivimos en una burbuja que no puedes tener claro lo que sientes ni lo que es. Algo que es amor de hogar y familia se puede confundir" ha explicado.

Tranquila, sonriente y deseando reencontrarse con sus tres hijos cuanto antes, Jessica llegaba a un hotel madrileño a altas horas de la madrugada acompañada por su madre y por una amiga, después de una entrevista en plató en la que no convenció a nadie de que sus sentimientos por el cantante sean tan solo de amistad.

"Estoy en shock, todavía acabo de volver a la realidad" ha admitido ante las cámaras de Europa Press, asegurando que su expulsión es tan reciente que no puede pensar en nada. "Por Dios chiquillo, ¿tú te crees que yo estoy pensando ahora mismo en eso?" ha apuntado sonriente cuando le hemos preguntado por una posible boda con Pablo Marqués, sobre el que ha preferido no hacer declaraciones, dejando en el aire si ha hablado con él y cómo está su relación.

Sin embargo, cuando ha escuchado el nombre de Luitingo, Jessica ha revelado que con él "todo muy bien", sin confirmar ni desmentir si lo único que siente por él es cariño de amigos: "Acabo de salir no puedo pensar en nada". "Le quiero muchísimo" ha revelado.

Rectificación

Tras ser expulsada, Jessica Bueno encendió su teléfono móvil y le leyó a Marta Flich el último mensaje que tenía en WhatsApp de su novio, Pablo Marqués: "Dice 'te quiero' y es de ayer". A las puertas de su llegada al hotel en el que ha pasado la noche antes de volver a Bilbao, la ciudad en la que reside, un reportero de 'Europa Press' le ha pedido que confirme que está todo bien en su noviazgo, pero entonces ella ha soltado la bomba: ¡leyó mal la fecha del mensaje!

"Con Pablo todo muy bien, ¿no? Dice que te quiere", le ha dicho el reportero, ante lo que la modelo ha contestado: "Me he equivocado, porque todavía no había puesto el 5G, entonces me he dado cuenta más tarde". Así es como ha revelado que el último mensaje de su novio no fue del día antes de su expulsión de 'GH VIP 8' frente a Pilar Llori y que tampoco es un 'te quiero'. Lo que no ha aclarado Jessica es cuál era entonces ese último mensaje y de qué fecha data, que ella ya sabe porque ya ha instalado los datos de nuevo en su móvil.