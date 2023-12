¿Cambiará algún día La Ruleta de la Suerte y dejaremos de disfrutar del programa que conocemos? La respuesta no la tiene nadie en su mano. Si bien a lo largo de su larga historia el programa ha tenido que someterse a continuas renovaciones para enganchar de alguna manera a una fiel audiencia que todas las tardes se reúne en torno a la televisión para disfrutar del concurso.

Aterrizado desde Estados Unidos, el modelo español de 'The Wheel of Fortune' lleva ya una larga trayectoria en la televisión nacional, aunque su presencia no está ligada a un canal en específico. De su regreso a Antena 3 desde Telecinco ya han pasado 17 años, el mismo tiempo que Jorge Fernández lleva al frente de La Ruleta.

El paso del tiempo ha hecho mella en el formato, que poco a poco ha ido renovando plató, método de juego, repertorio musical, etc. En esta ocasión, y con motivo de la llegada de la Navidad, el escenario ha cobrado un aspecto algo distinto y lleno de "luces, magia y optimismo", tal y como destaca la página web del programa.

Con respecto a las novedades más allá de la estética, son dos: unos árboles de navidad y un gajo misterioso con un duende cuyo funcionamiento está relacionado.Al final del concurso los concursantes deben conservar el árbol para poder llevarse un regalo a casa. ¿Cómo funcionan? "Si caen en la quiebra, pierden el árbol además del dinero, pero por suerte. Hay una única segunda oportunidad: el gajo del duende, que lo devuelve".

Joaquín Padilla se ha permitido el lujo junto a su banda de adornar con notas musicales el atril desde el que amenizan el mediodía de Antena 3. De nuevo, La Ruleta de la Suerte ha sorprendido con un villancico a su manera. "Turrones, mazapanes, bombones, polvorones. Menudo festival" es parte de la letra de este nuevo sencillo original.

Un método clásico

El funcionamiento es sencillo: tres concursantes compiten por conseguir acumular el máximo dinero posible y hacerse con un pase a la final, donde les espera una última oportunidad para engordar su recompensa. Cada uno desde su atril, los concursantes tiran de la ruleta, aunque no de forma aleatoria; pese a que la estrategia no siempre tenga su efecto, contar con una es clave para evitar en la medida de lo posible casillas como la quiebra.

Al igual que existen casillas de castigo, también las hay de beneficio. El bote es sin duda el gajo más peleado por los concursantes del programa. Podrán llegar nuevas plantillas que sustituyan el juego tradicional, pero siempre habrá lugar para los premios.