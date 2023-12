El fallecimiento de la polifacética artista y actriz Itziar Castro está generando una oleada de comentarios en las redes lamentando su inesperada pérdida prematura a los 46 años, fruto, según las primeras informaciones, de una parada cardiorrespiratoria cuando practicaba natación para un futuro espectáculo en una piscina municipal cubierta de Lloret de Mar (Gerona).

Las numerosas condolencias publicadas hacen ver lo querida que era la intérprete catalana, tanto por sus compañeros de la industria cinematográfica española como por miles de seguidores que la vieron en pantalla en películas como "Pieles", de Eduardo Casanova y por la que fue nominada a los Goya como mejor actriz revelación, "Campeones", "Matar a Dios" o "Blancanieves", y en series como "Vis a vis", donde su papel causó un gran impacto.

Fue Itziar Castro una mujer con muchas más facetas que la de actriz. La enorme implicación que tenía con su profesión y la pasión que sentía por la disciplina interpretativa se veían paralelamente refrendadas en su defensa de causas sociales y solidarias. La actriz catalana nunca dudó en ondear banderas que consideraba justo reconocer para avanzar en derechos dentro de la sociedad.

Es así como destacó por su defensa de los derechos de las mujeres, pero también por su implicación a favor del colectivo LGTBI. En redes sociales o en medios de comunicación siempre intervino dando la cara por estas causas.

Pero también resaltó por su lucha contra la discriminación de la gente que padece obesidad o cuya estética no responde a los cánones de peso y estética que marca la moda. "Soy una gorda feliz", repetía con la obsesión de evitar el sufrimiento de quienes padecen discriminación o son insultados por tener kilos de más en su cuerpo.

De hecho, la batalla contra la gordofobia fue una constante de Itziar Castro. Sin embargo, hay quienes no la entendían, ni la entienden, en los mismos términos que ella lo hacía.

Precisamente en este debate se mueve la polémica generada por el comentario realizado por creador de contenido y comunicador, que quiso lanzar una reflexión sobre la obesidad aprovechando el fallecimiento de Itziar Castro. Su mensaje ha generado una gran polémica, tachándole de irrespetuoso mucha gente, mientras que otros defienden su reflexión. Aunque quizás, reflexión aparte, lo más notable es que quizás no era el momento más apropiado para lanzar el mensaje, que es lo que ha sentido mucha gente a raíz de lo sucedido.

David Santos, el creador de contenido y comunicador en cuestión, se autodefine en su biográfica de "X" (antiuga Twitter) de la siguiente manera: "No pretendo gustarle a todo el mundo, y disfruto de ello". Curiosamente, Itziar Castro seguramente suscribiese esa misma aseveración, pero no el mensaje que ha difundido Santos tras su repentina muerte en una piscina.

Esta fue la polémica reflexión lanzada por el creador de contenido y comunicador: "Ha fallecido Itziar Castro, actriz y activista contra la 'gordofobia', a los 46 años de un infarto mientras hacía deporte en una piscina, practicando para un rodaje. La obesidad no puede ser romantizada, es un gran problema y decirlo no te convierte en gordofóbico". Acompañó su mensaje con el pantallazo de un tuit de la propia Itziar Castro, en el que decía lo siguiente: "Es que no lo he hecho para luchar contra nada, lo he hecho porque me da la gana y porque quiero compartir mi buena salud con mis seguidores, non hay que darle más vueltas. Soy una gorda feliz y sana".

Ha fallecido Itziar Castro actriz y activista contra la "gordofobia", a los 46 años de un infarto mientras hacía deporte en una piscina, practicando para un rodaje.



La obesidad no puede ser romantizada, es un gran problema y decirlo no te convierte en gordofobico. pic.twitter.com/B1Z8VzsJP2 — David Santos (@davidsantosvlog) 8 de diciembre de 2023

Los comentarios al mensaje de David Santos no tardaron en sucederse. "Ni cuando se muere una persona podéis dejar de escupir odio, dais asco" o "¿a ti el respeto no te lo han enseñado nunca? La gente como tú sobra", se lee entre los comentarios críticos. También le indican que "para tu información, tenía lipedema, enfermedad la cual yo también tengo, y sé que lleva años mal diagnosticándose como obesidad y no tiene nada que ver. Se le conoce como la enfermedad de la grasa dolorosa y la cual es muy difícil de poder perder… antes de hablar infórmate".

Pero, igualmente, otros han defendido la pertinencia de la reflexión del youtuber: "Normalizar y proclamar que es sano lo que no es sano, es el problema. DEP Itziar Castro" o "correcto, no es solo una cuestión de estética, es salud; hace poco una paciente joven se indignó porque le dije que debía perder peso, ¿Dónde pensaba que había ido? En una consulta médica se debe decir lo que el paciente necesita para mejorar su salud", llegó a comentar una médica.

Lejos de rectificar, el creador de contenido ha seguido profundizando en su tesis, seguro de que ha hecho lo correcto en lanzar su reflexión, justo tras la muerte de Itziar Castro.