No ha empezado ni siquiera y ya se habla de embarazo en Gran Hermano Dúo. Con el formato VIP del reality en su recta final, la cadena ya prepara una nueva edición con caras conocidas. El reality de Telecinco apostará esta vez por traer a los famosos de dos en dos, con un historial previo que pudiera generar atracción en la casa de Guadalix de la Sierra.

De momento, Mediaset solo ha anunciado que verá pronto la luz, aunque sin fecha confirmada.De momento, tan solo podemos ir haciendo especulaciones y descartes. A la posible entrada de Adara Molinero junto a Cristina Porta se le suma un descarte confirmado por la propia apuesta de la audiencia.

Fani Carbajo se encuentra en un momento vital en el que, aunque parezca sorprendente, quiere mantenerse lejos de las cámaras. La que fuera una de las participantes más polémicas de La Isla de las Tentaciones caló entre la audiencia gracias a su carácter y no soltó los realities durante mucho tiempo.

Entre tanto vaivén en su relación con Christopher, la figura pública participó junto a él en el reality de La Casa Fuerte. Su relevancia llegó a trascender incluso en Supervivientes, pero toda esta etapa pareció quedar atrás después de divorciarse del que fuera su pareja durante más de ocho años.

Meses después, Fani sorprendía con nueva pareja, cerrando por completo su etapa con Christofer. La influencer parecía renacer en una nueva vida más dedicada a su familia que a la televisión, hasta el punto de empezar con un nuevo proceso para quedarse embarazada de cara a los próximos meses.

No a Gran Hermano

No obstante, su edad está siendo un pequeño impedimento que ha hecho que tenga que recurrir a un tratamiento para ser madre -que ya había empezado con Christofer- que ya ha comenzado y que no quiere poner en pausa.

Lo comentaba en un directo en redes sociales: "Prefiero ser mamá, estoy en pleno tratamiento, esperando a que me hagan la transferencia del bebé". Además, Fani Carbajo se quejaba abiertamente del formato y señalaba que para su duración prefería no entrar: "Va a durar tres semanas nada más. Yo si entro en un reality como Gran Hermano o uno nuevo que sea de tres meses, no de tres semanas".

Sin embargo, revelaba que no se trataba tanto de una cuestión de embarazo, sino de la duración del mismo, ya que si era uno algo más largo, lo mismo "sí que se pensaba atrasar la transferencia del embrión". Para tres semanas, al parecer, "no le merece la pena".

Dardos con su ex

Pese a que ya haya pasado un tiempo desde que rompió su relación con Cristofer, los comentarios y los dardos no paran entre ambos. Envueltos en relaciones nuevas, parece ser que el rencor generado después de tanto tiempo juntos no tiene límite. De esto también habló en su último directo.

"La única envidia que puedo tener de su novia es de saber editar las fotos", comentaba acerca de su nueva novia.