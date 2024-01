La Puerta del Sol volvió a colapsarse anoche una vez más para darle la bienvenida al año 2024. El retrato de la España que decidió lanzarse a las calles para perderse entre el tumulto vivió la experiencia en directo, sin televisor de por medio. Los que sin embargo prefirieron disfrutar de un evento más silencioso en compañía de la familia se conectaron a una de las tantas cadenas con balcón propio y presentadores de nivel para intentar rascar la máxima audiencia posible.

Quienes optaran por Antena 3, pudieron por fin desvelar el misterio del vestido de La Pedroche, que este año abogó por la emergencia climática de la mano de Greenpeace. Junto a Alberto Chicote, ambos dijeron adiós a un año marcado una vez más por las catástrofes climáticas que tomó forma en el vestido de la presentadora como si de la corriente del agua se tratase.

Aunque suene algo paradógico para los defensores de la causa, Pedroche y Chicote contaron con un guión preparado que tuviera en cuenta también el patrocinio de dos empresas en especial: Estrella Galicia y Netflix. Tanto es así que La Pedroche sorprendió en un momento de su intervención previo a la publicidad alertando de que no encontraba su collar.

"Ahora sí, brindamos por un 2024 en el que esté prohibido bajar los brazos", decía Chicote. Mientras tanto, su compañera se llevaba las manos al cuello y clavaba una vista de preocupación en el suelo: "¿Mi collar? ¿Mi collar?". Como si se tratara de un asunto serio, la presentadora dio paso a unos minutos de publicidad y siguió preguntando qué había ocurrido.

No obstante, la sorpresa vino seguida cuando, efectivamente, llegaron los anuncios. Y es que La Pedroche estaba dando paso nada más y nada menos que a un anuncio de la nueva serie de Netflix, Berlín, que precisamente gira en torno a una banda de ladrones profesionales. Este momento no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde ha sido comentado por muchos usuarios.

Una Nochevieja diferente

Esta despedida del año no ha sido igual que otros años para la presentadora. A pesar de llevar a su espalda ya unos cuantos vestidos, uno por cada año, en esta ocasión alguien especial le esperaba en casa: su hija Laia.

Por eso, a unas horas de que se revelara el misterio, quiso escribirle una carta a su pequeña: "Mi niña Laia, tengo una cosa que contarte aunque probablemente no lo entiendas hasta dentro de unos añitos. Hoy es el último día del año. 2023, el año en el que has nacido termina y le vamos a dar la bienvenida al nuevo. Al 2024. Y digo vamos porque no lo haré yo sola. Te cuento. Mamá lleva 10 años acompañando a todos los españoles a recibir al año nuevo. Y tú dirás…'¿y eso qué significa?".

"Pues es que hay una tradición súper bonita.

Al compás del sonido de las campanas del reloj de la Puerta del Sol nos comemos doce uvas. Las doce uvas de la suerte con las que pretendemos dejar atrás las cosas malas y quedarnos con las buenas. Nos damos muchos besos y abrazos y nos deseamos todo lo mejor. El año pasado viniste conmigo en la tripita a la Puerta del Sol. Este año mis besos van a tener que esperar un poquito (aunque no he parado todo el día de darte muchos y de decirte todo lo que te quiero). Pero hoy como muchas mamis de este país me toca “conciliar” (esto te lo explico otro día). Pero que sepas que si el año pasado estabas en mi barriguita, este vas a estar en mi corazón. Tu dile a la abuelita que te ponga la tele en Antena 3 y si te duermes no te preocupes que todos los deseos que pida serán para ti. Ah, y otra cosa…hay un jaleo con un vestido… pero eso no hará falta que te lo cuente yo. Te veo en casita mi amor".