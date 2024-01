Cristina Pedroche se puso un vestido de plantas vivas para dar la bienvenida al 2024 con un mensaje ecologista. Concienciar sobre la sequía era su intención. Sin embargo, también hubo muchos más mensajes ocultos en su intervención en las Campanadas y algún que otro lapsus. No ha sido el mejor año para la presentadora.

Al principio de la noche, Pedroche apareció con una capa con enrededareas que ya hacía pensar que su mensaje iba relacionado con la naturaleza y crear un mundo sostenible. Cuando llegó el momento de desvelar el vestido, resutló difícil entender aquello hasta que ella no explicó que se trataba de un vestido agua. "Este es mi vestido porque soy vida y soy la madre naturaleza", sentenció. Y ahí vino el mensaje a la maternidad que tanto se esperaba este año. Tras un 2023 marcado por el nacimiento de su primera hija (y varias polémicas sobre su físico postparto), todo hacía pensar que su mensaje iría en esta línea.

La alusión a la "madre naturaleza" no fue la única con la que dejó constancia del momento que vive, sino que también dijo que con el vestido era una ola, "una ola uterina". Hizo así alusión a su parto y al gran revuelo que formó al decir que ella no iba a sentir contracciones sino olas uterinas. Por cierto, terminó tatuándoselas en la piel para no olvidar el momento.

Para terminar la noche, no faltó la referencia directa a su hija visiblemente emocionada.

Con tanta ola y tanto material reciclado y sostenible, Cristina Pedroche tuvo algún lapsus durante las Campanadas. Tras el momento de comer las uvas, conectaron de nuevo con el set donde estaba ella y el chef Alberto Chicote y ella hablaba con gente del equipo para aclararse sobre qué debía hacer. Finalmente, dio paso a publicidad con cara de extrañeza. Cosas del directo.

Lo que Pedroche quería explicar en los pocos minutos que tenía para hacerlo es que, en esta edición de las campanadas, ha decidido unirse a Greenpeace para crear conciencia sobre la urgente necesidad de proteger el agua, el recurso más preciado para nuestra existencia y la de las futuras generaciones. En un esfuerzo por destacar la crítica situación ambiental en España, donde el agua escasea y el riesgo de desertificación afecta al 75% del territorio, Greenpeace se convierte en el protagonista de este evento televisivo tan esperado.

Josie, el director creativo detrás del estilismo más viral del año, revela cómo surgió la idea de este proyecto especial. Inspirados por los cambios significativos en sus vidas en 2023, Cristina y Josie han creado un vestido que, al regarse con agua, cobra vida propia. Esta creación simboliza la importancia del agua como recurso esencial para la creación de la vida, incorporando la metáfora de las ninfas fluviales.

El vestido de plantas vivas de la Pedroche

El vestido, compuesto por capa, vestido y zapatos, es una obra maestra sostenible. Confeccionado con lana reciclada y materiales biodegradables u orgánicos, representa la preocupación de Cristina por garantizar un futuro sostenible, especialmente en términos de acceso a agua de calidad para las futuras generaciones.

La capa, un desafío de diseño en sí misma, incorpora un cultivo hidropónico en su tejido, revelando un manto de amaranto rojo y plantas capuchinas. El vestido, elaborado con un tejido orgánico y biodegradable a partir de gelatina, agar, glicerina y agua, se moldea a través del calor y presenta tonos verdes con transparencias. Los zapatos, con base de madera de pino gallego y cintas de sujeción confeccionadas con fibras de algodón, completan el conjunto.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, destaca la urgencia de actuar ante la inminente crisis del agua en España. Con la firma de casi 300,000 personas en la campaña de Greenpeace para salvar el agua, se espera que 2024 sea un año de cambio. Cristina Pedroche, durante las campanadas, expresó su deseo de preservar el agua para las generaciones futuras.