Por el plató de Pasapalabra han pasado numerosos rostros conocidos. Cantantes, actores y gente del mundo del corazón. Sin embargo, aún hay algunas personalidades que se estrenan por primera vez en el concurso presentado por Roberto Leal.

Ayer fue uno de esos días en los que un famoso vivió en primera persona la tensión del rosco y ayudó a Óscar y a Moisés, los protagonistas que cada tarde pugnan por el ansiado premio o por conseguir mantenerse en la silla una jornada más.

"¿Tienes ese nervio por primera vez?", le preguntaba Roberto Leal al flamante nuevo invitado, que se fundía en un abrazo con el presentador.

Familia

Álvaro Muñoz Escassi, nacido de la unión de Juan Luis Muñoz y Miriam Escassi y Ruiz-Crespo, es el segundo de cuatro hermanos. Su familia incluye a su hermano Juan Luis, nacido en 1972, seguido por Gonzalo en 1975 y Bárbara en 1977. Desde sus años de infancia, Álvaro mostró un fuerte interés por el mundo ecuestre, un pasatiempo que eventualmente se transformó en su vocación.

En su trayectoria ecuestre, Álvaro Muñoz Escassi ha logrado destacados logros. En el año 2001, se alzó con la victoria en el Gran Premio de Jumping del Real Club Pineda de Sevilla, un hito que marcó su compromiso con el mundo de la equitación. Posteriormente, en 2006, se coronó como líder en el ranking nacional de saltos de obstáculos, consolidando su posición en el ámbito de los deportes ecuestres. Además, fue campeón de España de polo, compitiendo con el equipo de los Bisontes de Santander.

Estreno

Uno de los que faltaba por participar en el programa era el jinete Álvaro Muñoz Escassi, que tras su paso por la última edición de MasterChef Celebrity (donde fue finalista), visitó a Roberto Leal.

El sevillano fue compañero de Elena Furiase y Óscar en el equipo azul, e intentó ayudar al concursante a acumular el máximo de segundos posibles para El Rosco.

El invitado confesaba que, "Estoy muy contento de estar en Pasapalabra. Juego mucho en casa, pero allí hago trampas, no sé si aquí me dejaréis...". El presentador le contestó entre risas que no le iban a dejar hacerlas.