Telecinco ha estrenado nueva edición española de 'Bailando con las estrellas', que ha llegado este sábado al prime time. En el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales.

El jurado está compuesto por Blanca Li, una reputada coreógrafa, bailarina, actriz y directora de cine. Una de las más prestigiosas figuras de la danza a nivel mundial que dará su veredicto a cada baile de los participantes. Exigirá el máximo a los concursantes y será la encargada de elevar el show a un nivel casi profesional. Julia Gómez Cora, la exconsejera delegada de 'Stage Entertanment', la mayor productora de espectáculos musicales de España... ¡por lo que no podía faltar en 'Bailando con las estrellas'! La miembro del jurado está considerada como la reina de los musicales de nuestro país por haber convertido la Gran Vía madrileña en el Broadway español. Gorka Márquez, el español más conocido en la televisión británica tras su exitoso paso durante ocho años como bailarín en el formato que emitió la BBC de 'Bailando con las estrellas' en Reino Unido. Gorka Márquez conoce este programa a la perfección, ha compartido escenario con decenas de celebridades y hasta consiguió el récord de dieces en una sola serie: Boris Izaguirre, Antonia Dell'Atte y Cristóbal Soria, que actúa como Tribuno del pueblo y representa a todos los espectadores profanos en la materia y solamente en una ocasión de toda la edición tendrá el gran poder de 'Veto al jurado': salvará a una de las parejas cuando sean eliminadas.

La audeincia dicta sentencia

Telecinco no lleva una buena racha de estrenos. Ni pesos pesados como Gran Hermano, o nuevas apuestas como La mejor generación han logrado los resultados deseados. No obstante, parece que Bailando con las estrellas es la excepción. Según la agencia de medición de audiencias Dos30', "el estreno de 🪩 #BailandoConLasEstrellas en la noche de @telecincoes gusta al 13.3% de cuota, 1.226.000 espectadores y es visto por 4.617.000 contactos únicos diferentes. Líder de su franja de 22:01 a 01:56 horas".

El estreno de 🪩 #BailandoConLasEstrellas en la noche de @telecincoes gusta al 13.3% de cuota, 1.226.000 espectadores y es visto por 4.617.000 contactos únicos diferentes



+29.3% de plusvalías



Líder de su franja de 22:01 a 01:56 horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YhRstaKVUz — Dos30' (@Dos30TV) 14 de enero de 2024

Una franja en la que también competía contra Paspalabra, que emitía la segunda semifinal de su Noche de los campeones. "La 2ª noche de Campeones de @PasapalabraA3 en @antena3com mantiene el liderato de su franja de 22:12 a 23:23 horas quedándose con el 12.3% de cuota, 1.507.000 espectadores y 49% de fidelidad".

Enfado en el plató

Jesús Vázquez conectaba de manera inesperada con la sala de las estrellas porque allí una enfadada Ágatha Ruiz de la Prada amenazaba con abandonar el programa. En opinión de la diseñadora, los miembros del jurado no habían sido justos a la hora de valorar tan negativamente su actuación porque no habían tenido en cuenta el hecho de que ella no hubiese practicado baile nunca antes:

"La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita, yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es". El compañero de baile de Ágatha apoyaba a su compañera lanzándole a los miembros del jurado una dura crítica haciendo alusión a la edad de la concursante:

"Os respeto pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes, no es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha". Pese a los intentos de Jesús Vázquez y Valeria Mazza, la diseñadora de moda dejaba a todos con la palabra en la boca y abandonaba sin mirar atrás la sala de las estrellas ante el estupor de sus compañeros.

Quien peor se ha tomado el abandono de Ágatha ha sido su amiga Antonia Dell’Atte quien, pese a que ha sido la única que ha valorado muy positivamente su actuación, ha afeado el comportamiento de su compañera por "dejar tirados a los trabajadores del programa":

"Esto es una tremenda falta de respeto a todos los que trabajan aquí, lo has hecho fantásticamente bien pero esto que has hecho no está bien.