La paternidad de Bertín Osborne sigue dando que hablar. Después de que Gabriela Guillén diese a luz al sexto hijo del cantante el pasado 31 de diciembre y de las incendiarias declaraciones del presentador asegurando que no sería padre "porque no me toca", la joven permanece recluida en su domicilio, junto a su madre y alejada aunque al tanto de toda la polémica generada.

Ahora, Raquel Arias, amiga y portavoz de la fisioterapeuta ha dado un paso al frente y avanza los próximos movimientos de la paraguaya. Y es que según la colaboradora de 'Así es la vida', la joven tiene previsto hablar y contar su versión.

Amenazaba con hablar y contar la verdad de su relación Bertín Osborne, lo que nadie esperaba es que fuese a dar el paso de sentarse en un plató tan pronto. Hace solo unas semanas que la paraguaya se convertía en madre y que se reabría la polémica sobre la nueva paternidad del presentador. Un cruce de declaraciones que este viernes tendrán respuesta de la mano de la protagonista más buscada, que tras meses en silencio y con algún encontronazo con la prensa de por medio, ha decidido contestar al cantante.

Gabriela Guillén se pronuncia

A pesar de que estos deberían ser los días más felices en la vida de Gabriela Guillén tras convertirse en madre de su primer hijo el pasado 31 de diciembre, no están siendo momentos fáciles para la ex de Bertín Osborne. La actitud del cantante, que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre y ha revelado en ¡Hola! Que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común, unida a la presión mediática que está soportando desde hace meses, han hecho que la paraguaya estalle.

Gabriela Guillén hablará este viernes en ‘¡De viernes!’ sobre todo lo ocurrido desde que se quedó embarazada.

En este avance podemos ver y oír algunas de las declaraciones de la expareja de Bertín Osborne, en las que relata cómo reaccionó él cuando le dio la noticia de que estaba embarazada. “Me dijo como una palabrota. ‘No me jodas’, o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento”, cuenta.

También ha explicado las dos opciones que le dio él: “Me dice que si quiero tener a mi hijo, pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. [Dijo] ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue”.

Después de eso, estuvieron sin hablar un tiempo, según su versión. “Él fue quien se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Que él me apoyaría, que estaría conmigo, que me quiere en su vida, que no me quiere perder, que me adora y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien. Y me propuso que fuera a Paraguay…”.

Para escuchar todo lo que Gabriela Guillén tiene que contar, no te pierdas su entrevista en ‘¡De viernes!’: este viernes, desde las 22:00 h.