El torero Juan Ortega protagonizó una de las noticias del año pasado al dejar plantada en el altar a la que se iba a convertir en su mujer, Carmen Otte. La sorpresa pilló a todo el mundo por sorpresa (menos al cura que fue el encargado de esclarecer la situación para que Ortega tomase una decisión).

El torero se fue. Sin dar explicaciones ni mirar atrás, dejando plantada a la novia y a una gran lista de invitados que se quedaron atónitos sin saber qué hacer. Durante semanas se estuvo especulando y se dijo muchas cosas acerca de los motivos que llevaron a Ortega a realizar semejante cosa. Pese a que los programas del corazón y revistas se pegaban por tener la exclusiva, fue un programa de la radio tradicional el que se llevó el gato al agua.

Juan Ortega reapareció ante los micros en la cadena Cope y ante Carlos Herrera, gran aficionado a los toros. En la entrevista, ambos estuvieron intercambiando impresiones acerca del mundo del toro, pero rápidamente cambiaron al tema que todo el mundo estaba esperando.

El torero fue claro. "La única verdad de lo que pasó es que Carmen y yo nos queremos mucho, teníamos una relación muy buena y venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver", señaló, añadiendo que "No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo, pero no fue producto de un arrebato ni de un calentón, tampoco tuvieron nada que ver terceras personas".

Estas fueron algunas de las explicaciones que dio Ortega sobre la decisión de arrepentirse minutos antes de su casamiento. Y parece ser que los motivos han contentado a la otra parte. En el programa Fiesta se ha desvelado que la familia de Carmen Otte estaría satisfecha con la explicación. Sienten que su honor se ha restaurado.

"Les ha ayudado a recuperar la dignidad como familia", relata uno de los colaboradores de Fiesta. Parece que todas las partes han solucionado el asunto de buena manera después del trauma que supuso la cancelación de la boda.