Los Mozos de Arousa no pasan por su momento en Reacción en Cadena. Este grupo de tres gallegos que llegaron para revolucionar los platós de Telecinco en el mes de mayo han perdido fuelle durante su último programa y les ha salido muy caro.

A pesar de que todo apuntaba a que se podían llevar una cifra muy elevada de dinero, concretamente de 131.000 euros, a los Mozos de Arousa se les ha resistido pese a usar el eslabón misterioro en la última prueba que ha dejado su cuenta del programa a cero y que, por lo tanto, no ha sumado ni un solo euro a su bote actual.

Su cuenta a cero

El trío llegó a esta prueba encadenando varios errores y jugándosela con más de 8.000 euros. Sin embargo, su ingenio esta vez no dio en el clavo y los Mozos se unieron con toda su ilusión -y por supuesto el dinero acumulado. La criptonita del grupo fue el intentar dar con una palabra que empezara por "ma" y terminaba por "a", y además estaba relacionada con un sitio y con Tokio. Entre los tres llegaron a la conclusión de que la palabra era "manga" y argumentaron el porqué: “por la Manga del Mar Menor que es un sitio y la capital del manga que es Tokio”.

Tras unos larguísimos segundos intentando dar en el clavo y probando unas cuantas palabras, los concursantes decidieron comprar el eslabón misterioso, lo que les dio una pista y redujo su premio a la mitad. "Tokio" les permitió pasar por Úrsula Corberó, Godzilla... hasta llegar a Manga. No obstante, la respuesta era incorrecta. Ion Aramendi, icónico presentador del formato, aclaró cuál era en realidad la respuesta correcta: mapa. De todas maneras, el dinero que llevan acumulado no es moco de pavo; ya son 1.173.913 euros. Este no frustró la ilusión de los concursantes, que cayeron en la cuenta nada más desvelarse el gran secreto que les costó muy caro.

Afirmar que los Mozos cada día extienden más su presencia en Mediaset no es tontería. Tras el fichaje de Bruno Vila para el concurso de baile 'Bailando con las Estrellas' que se emiten en Telecinco, quién dice que no podría ser el único del trío en dar el salto a otro programa. El mismo Raúl Santamaría se pronunció hace poco en una entrevista para El Español de su posible aparición en otro formato que no sea Reacción en Cadena. "No soy muy de realities, me gustan más los concursos de habilidades, con pruebas físicas o de cocina, me gusta mucho cocinar. Si llegara alguna oferta la valoraría".