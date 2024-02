La comidilla de este domingo es todo lo que ha ocurrido en el Benidorm Fest. Un certamen emitido por TVE, pero que ha trascendido al resto de cadenas por lo ocurrido. Y Emma García, presentadora de Fiesta en Telecinco, no podía ser menos: "Yo me siento ofendida".

Los ganadores de este año son Nebulossa y su hit "Zorra", con el que han intentado darle la vuelta al sentido peyorativo de la palabra cuando se refieren a las mujeres, y con cuyo triunfo representarán a España en Eurovisión. Y esto centro parte del debate de Fiesta, donde algunos colaboradores defendían que, al hablar de una zorra, se destacaba también la astucia. Algo con lo que Emma García no estaba muy de acuerdo: "Yo me siento ofendida si me llaman zorra", dijo la presentadora.

Audiencias internacionales

El Festival de Eurovisión, una competición musical anual que ha cautivado a audiencias internacionales durante décadas, se ha erigido como un evento emblemático que celebra la diversidad musical y cultural en Europa. Desde su instauración en 1956, el Festival de Eurovisión ha experimentado una evolución constante, dejando una huella duradera en la escena musical global y consolidándose como una celebración única de la música y la colaboración europea.

Nacido como una iniciativa para unir a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, el festival buscaba fomentar la amistad y la cooperación a través de la música, un lenguaje universal capaz de trascender barreras culturales y lingüísticas. La primera edición, celebrada en Lugano, Suiza, contó con la participación de siete países, marcando el comienzo de un evento que ha crecido para incluir a más de cuarenta naciones.

En el corazón del festival se encuentra la competición musical, donde cada país envía a un intérprete o grupo para representar su cultura y estilo musical. Cada participante presenta una canción original, compitiendo por el prestigioso título de la mejor canción del año. La elección del ganador se lleva a cabo mediante un sistema de votación que incluye la opinión tanto del público como de jurados profesionales.

La esencia distintiva del Festival de Eurovisión reside en su capacidad para reflejar la rica diversidad musical europea. Desde pop y rock hasta baladas emocionales y canciones folklóricas, el escenario de Eurovisión ha sido testigo de una amplia gama de estilos a lo largo de los años. Este mosaico musical ha contribuido a la singularidad del evento, brindando a artistas y géneros menos conocidos la oportunidad de brillar a nivel internacional.

La competición no solo se centra en la música, sino que también sirve como plataforma para la creatividad escénica. Los participantes buscan constantemente sorprender al público y a los jurados con actuaciones visualmente impactantes, coreografías elaboradas y vestuarios llamativos. Estos elementos contribuyen a la experiencia única de Eurovisión y han dado lugar a momentos icónicos a lo largo de los años.

Más allá de ser una competición musical, el Festival de Eurovisión ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de puentes culturales y la promoción de la comprensión entre naciones. A medida que el evento ganó popularidad, se convirtió en una plataforma para que los artistas europeos establecieran conexiones con audiencias más allá de sus fronteras nacionales. La exposición y la atención mediática generadas por el festival han propulsado las carreras de muchos artistas hacia el ámbito internacional.

A pesar de enfrentar críticas y desafíos, como las acusaciones de politización en la votación, el Festival de Eurovisión ha mantenido su estatus como uno de los eventos musicales más destacados del mundo. El crecimiento continuo de la audiencia global demuestra la atracción duradera de este espectáculo único. En pleno siglo XXI, el festival sigue siendo una vibrante celebración de la música, la diversidad y la unión en la comunidad europea y más allá.