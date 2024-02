Es un hecho que de la vida privada de una figura pública sabemos lo que ellos quieren que sepamos siempre y cuando, claro está, de que no se conviertan en un objetivo mediático clave. Los Mozos de Arousa han pasado a formar parte de la historia de un novedoso programa en la parrilla televisiva -teniendo en cuenta la antigüedad de los programas de este calibre- y se agarran con uñas y dientes a su participación en Reacción en Cadena.

No obstante, estos tres jóvenes gallegos, a pesar de haberse ganado con creces a la audiencia, siguen pasando bastante desapercibidos ante la prensa rosa y mantienen su vida bastante la margen. Eso no quiere decir, claro está, que ellos no dejen ver bastante de sí mismos en directo. De hecho, son bastantes los datos que han compartido con Ion Aramendi y con la audiencia a la que tienen enganchada todas las tardes.

De los tres Mozos sabemos, por ejemplo, que mantienen su residencia en Galicia, a excepción de Bruno Vila. El concursante tuvo que trasladarse a la capital después de aceptar su invitación a participar en 'Bailando con las estrellas'. Y es que este fichaje le dejaba sin tiempo para largos desplazamientos y tuvo que decir adiós temporalmente a toda su familia.

No obstante, no es el único que sale habitualmente de su casa. Borjamina ha demostrado durante muchos programas sus amplísimos conocimientos en temas muy aleatorios, pero sin ninguna duda su especialidad es Eurovisión. No hay pregunta que se le escape en cuanto a esta temática a este chico que, según hemos podido saber también, es dj fuera de los platós. Tanto es así que incluso uno de los equipos rivales reconocieron al Mozo de Arousa por haberle visto pinchar en alguna fiesta temática.

Pues este fin de semana ha habido sorpresa. Quien le siga la pista a Borjamina a través de su Instagram, habrá podido ver que el concursante pasó las noches ofreciendo su espectáculo eurovisivo en la fiesta del Benidorm Fest. Al parecer, un fan de Reacción en Cadena y de Eurovisión se percató de ello rápidamente: "Esta pinchando Borjamin de los Mozos de Arousa. Una fantasía".

Ámbito sentimental

De Raúl Santamaría, por ejemplo, sabemos que tiene una novia en Galicia a la que no le hace mucha gracia que su participación en Reacción en Cadena se haya extendido tanto. Así lo compartió hace poco en uno de los programas cuando el presentador les preguntó por ellos. "Hace mucho tiempo que no te pregunto qué tal está tu chica", preguntó indiscretamente Ion Aramendi. La respuesta de Raúl fue clara y concisa y generó el asombro del presentador: "Mal, está cabreada". El motivo era una promesa que Raúl aún no ha sido capaz de cumplir: "Llevamos aquí desde mayo, teníamos preparado en agosto un viaje para París, luego lo pospusimos para octubre, luego dijimos para después de navidades, pero aquí sigo".