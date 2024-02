Tras 5 años de criticado noviazgo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros continúan con su relación al margen de los comentarios que han tenido que soportar. Comentarios en los que se cuestionaban los verdaderos intereses de la modelo en el televisivo, así como la diferencia de edad que a ambos los separa. A pesar de las dudas sobre su relación, lo cierto es que ambos han sabido hacer frente a los que no confiaban en su amor sellando su noviazgo con boda incluida.

Ahora, la modelo ha vuelto a atender a los medios para hacer balance de su boda con Matamoros y ha despejado uno de los interrogantes que llevan persiguiendo a la pareja desde los inicios de su relación.

"No me voy a quedar embarazada"

Marta López Álamo (26 años) acudía hace unas horas a un evento en Madrid sin la compañía de su marido, Kiko Matamoros (67 años). Desde que pasaran por el altar el pasado mes de junio, la pareja no ha podido evitar las preguntas sobre un posible embarazo. Y ahora la modelo ha querido ser más clara que nunca y ha confesado el motivo real por el que no dan el paso por el momento. "Sigo con el Dercutan. No me voy a quedar embarazada, sorry". En alusiones al tratamiento que está siguiendo para mantener el acné a raya y que tiene entre sus contraindicaciones quedarse encinta.

Clase media

Kiko Matamoros, oriundo de una familia de clase media, vio la luz en Barcelona y es el vástago de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes tristemente fallecieron en 2011 y 2001, respectivamente.

El debut de Kiko en el mundo del espectáculo se materializó en el ámbito del modelaje, donde coincidió con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la destacada modelo española Mar Flores. Marián, reconocida azafata del programa "Un, dos, tres... responda otra vez," se alzó a la fama y ocupó múltiples portadas de revistas antes de retirarse progresivamente de la esfera mediática, optando por una vida más sosegada previa a su enlace con Matamoros.

En el transcurso de su matrimonio con Marián, Kiko incursionó en la interpretación bajo la tutela de su entonces cuñado (cónyuge de Mar Flores). Sin embargo, tras un divorcio poco amistoso, Matamoros optó por cortar todo contacto con Marián y su familia.

El año 1999 marcó la primera incursión pública de Kiko Matamoros como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas," donde su hermano gemelo, Coto Matamoros, desempeñaba un papel crucial. Su ascenso a la fama prosiguió con intervenciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005.