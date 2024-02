Por El Hormiguero han pasado infinidad de entrevistados de todo tipo. Desde deportistas, políticos, cantantes, actores... Cualquier persona relevante, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, que quiera promocionar algo en el país tiene que pasar por El Hormiguero. El programa presentado por Pablo Motos ha alcanzado ese status a los que muy pocos llegan.

Algo que ha conseguido por méritos propios, ya que, año tras año, es el programa más visto de la televisión. Pablo Motos ya es un celebrity más y así hace gala en su vida privada, acudiendo a eventos exclusivos y cenas con otras personalidades. Precisamente, en la tertulia habitual del programa, salió este tema de conversación.

El Hormiguero añadió hace un tiempo una mesa de discusión liderada por el propio Pablo Motos y completada por Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca. En una de estas conversaciones ligeras, la Marquesa de Griñón le preguntó al presentador sobre unas imágenes recientes en las que se le veía junto a su madre Isabel Preysler. "Saliste a cenar con mi madre", exclamó Tamara entre carcajadas.

"Les faltó poner en el titular: 'Quemaron la noche de Madrid'", añadió Nuria Roca, entre las risas de colaboradores y público. Motos quiso explicar el tema de manera algo más seria, describiendo cómo se vive cuando eres perseguido por paparazzi. "Estuvimos quemando la noche tu madre y yo", le respondió de forma irónica el presentador a Tamara Falcó, añadiendo que no le llegaron a presentar como "el nuevo novio de Isabel Preysler, por un minuto".

"Me lo explicó tu madre. Estamos en una inauguración y luego nos vamos a cenar. Todos teníamos prensa, pero, básicamente, estaban por tu madre, los demás éramos mariachis con guitarrón, a la que perseguían era a ella que no paraban de hacerle preguntas". Esta fue la introducción a la historia, dejando claro la importancia de una figura como Isabel Preysler dentro de esos círculos.

"Yo me he hecho un profesional de coger del brazo a los famosos. A Pilar Rubio cuando le dicen que se está separando, del brazo voy yo. Cuando ven a tu madre, a ver si tiene un nuevo novio, del brazo estoy yo". Las carcajadas eran continuas ante lo surrealista de la historia e incluso Motos no podía contener la risa. "Soy el sujetavelas oficial".

Pero la cosa no quedaba ahí, ya que Motos pensaba que los periodistas estarían para unas declaraciones y se irían, pero no ocurrió eso. "Lo que me sorprende, es en un momento que le están haciendo alguna pregunta a tu madre (refiriéndose a Isabel Preysler) que tal, ella siempre elegantísima, fenomenal. Nos vamos a cenar, la noche se alarga y cuando salimos de cenar, estaban los paparazzi en la puerta a las dos de la mañana".

La sorpresa de Motos era inmensa, al ver cómo habían estado esperando en la calle durante toda la cena, pero fue la propia Isabel Preysler la que le desveló el motivo por el que los periodistas seguían en la puerta del restaurante. "Es por si salgo de cenar con un novio". Una anécdota bastante peculiar y que ejemplifica cómo lo que se ven por imágenes no tiene por qué ser lo que luego se cuenta.