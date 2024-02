El mundo del corazón se ha tambaleado con la noticia de la detención de Antonio Tejado. El colaborador de programas del corazón fue detenido por la policía por su posible implicación en dos robos ocurridos en la casa de su tía, la cantante María del Monte, y en la casa del futbolista Sergio Ramos y la presentadora, Pilar Rubio. Así lo ha confirmado Inmaculada Casal, periodista y pareja de María del Monte.

Las sospechas de que alguien cercano estaba detrás del robo ha estado presente durante toda la investigación, así se lo hicieron saber los encargados de la policía a Inmaculada Casal y María del Monte. Pero no fue hasta momentos antes de que la detención saliera a la luz, cuando les transmitieron la sorprendente noticia, que Antonio Tejado era uno de los sospechosos.

Ambas dos se encuentran muy afectadas desde que ocurrió el hecho y solo quieren esclarecer el tema para poder estar por fin tranquilas. La propia María del Monte declaró que va a ser la justicia la que determiné que ocurrió realmente, unas palabras que concuerdan con las de su pareja. "Hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas, pero vamos a intentar que no sea imposible".

"Estoy mal, muy mal, llevamos 5 meses con el susto en el cuerpo, hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar, ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías, y en la presunción de inocencia por supuesto. No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar, pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia", declaró a los medios pocas horas después de enterarse de la noticia.

La periodista no vinculó en ningún momento al sobrino de María del Monte con el robo de su casa, pero sí que señaló que respeta el trabajo de sus compañeros de profesión y no ha desmentido nada que se haya escrito o dicho sobre la detención. "Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio, queremos saber la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas mejor. Hasta ahora lo que sabemos es que hay ocho detenidos, que ha habido 11 registros y que están en calabozo a la espera de lo que diga el juez".

El asalto a la casa ha sido un golpe muy duro para la pareja, no solo por el estado de inseguridad que proporciona, sino también porque los ladrones se llevaron recuerdos familiares muy importantes. "Se han llevado lo de toda una vida, lo sentimental, las cosas de tu madre, las cosas que te vas comprando con los años, joyas… ha sido una experiencia traumática y nos va a costar sobreponernos".