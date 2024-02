Insólita sanción en La isla de las tentaciones por sobrepasarse: “Cosas que no me van a gustar"

La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los miércoles a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación. Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

Sanción a una concursante

Ruth está atravesando sus momentos más complicados en ‘La isla de las tentaciones’. Después de ver a Niko a través del espejo y percibir que algo ha cambiado entre ellos, la relación con los solteros y sus compañeras también se ha resentido. A esto se le ha sumado que Ruth ha sido sancionada en la hoguera con Sandra Barneda por haberse saltado las normas.

Niko y Ruth fueron los escogidos por los chicos para que tuviesen un encuentro de tres minutos. Aunque estaban separados por un espejo y no podían hablar, la pareja podría comunicarse a través de gestos y lo que es más importante, con la mirada. Pero nada más encontrarse, Niko se saltó las reglas diciéndole a Ruth que no había hecho nada en la villa con las solteras. Por su parte, ella le respondió diciéndole que se iba a ir de 'La isla de las tentaciones'. El encuentro fue de lo más tenso y Niko y Ruth sacaron conclusiones muy diferentes. "Es verdad que me dijo muchas veces que me amaba pero notaba un rencor dentro y un despecho ahí guardado hacia a mí. Lo que más me ha decepcionado es su actitud, ha sacado un Niko que desconocía", comentaba Ruth en la hoguera sobre lo ocurrido.

"Creo que ha captado el mensaje pero si no es así, vengo preparada para ver cosas que no me van a gustar", añadía la participante. Pero Ruth no vería nada sobre Niko, ya que Sandra Barneda le comunicó que estaba penalizada sin ver imágenes en la hoguera por haberse saltado las normas en su encuentro en el espejo.

Un beso que se va de las manos

En otro roden de cosas, Mariona ha conectado poco a poco con Julen desde su llegada a 'Villa Montaña', en los momentos que han compartido a solas se han ido dando cuenta que tienen mucho 'feeling' entre ellos y, hasta ahora, habían llegado a dormir juntos aunque con distancia. Pero en la última fiesta, no se podían reprimir las ganas y terminaban besándose. Julen buscaba tener algo más por parte de Mariona y se inventaba una apuesta para conseguir un beso: "Me lo das si coincido en el mismo color de ropa que tú". Lo que no se esperaba Mariona es que el soltero iba a aparecer en la fiesta con una camisa de color azul eléctrico idéntico a su vestido. "Soy bueno, eh", le decía él y ella confesaba lo que sus compañeros pensaban sobre esto: "No se creen que hayas coincidido sin hacer trampas". Aunque Julen había cumplido su parte del trato, Mariona no tenía del todo claro que fuera a darle ese beso: "Que no se emocione que ya veremos". Pese a que ella aguantaba la fiesta sin hacerlo, en un momento en el que ambos se quedaban solos en el que definen como "su sofá" en la villa y jugaban a mirarse fijamente, las ganas vencían y Mariona terminaba cayendo en la tentación dándose un apasionado beso con Julen.

Beso que hacía saltar la luz roja en 'Villa playa' y que dejaba de piedra a los chicos, que corrían desde la cama para ver el color de 'la luz de la tentación'. "Por un momento he pensado que puede ser por Mariona", confesaba Álex entre lágrimas y le hacía pensar en el beso que él acababa de darse con Mónica, mientras está dividido entre su pareja y la soltera.