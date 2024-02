El enfado de Ana Rosa con sus colaboradores: "¿Me queréis dejar?"

El programa de TardeAR es uno de los clásicos de la tarde en la televisión. En una guerra en la que se enfrentan las series de sobremesa con los magacines televisivos, Telecinco sigue apostando por un valor seguro como es Ana Rosa Quintana. La periodista lleva años dirigiendo programas de contenido variado y en el que está acompañada por tertulianos y entrevistados durante las varias horas que dura el programa.

El tiempo que dura el programa unido a la tensión del directo hace que los roces y enfrentamientos sean más habituales que de costumbre. Pero la experiencia de Ana Rosa para afrontar las discusiones es distinguida y pocas son las ocasiones en las que la tertulia que mantiene con sus colaboradores se le va de mano. Sin embargo, cuando ocurre acaba siendo todo un drama en el plató.

En esta ocasión, la polémica se originó por una conversación sobre Tamara Falcó y una supuesta enfermedad que tiene. Este dato lo sacó a la luz Ana Rosa, al evitar otro enfrentamiento entre Carolina Ferre y Vicky Martín Berrocal. "Por cierto, Tamara Falcó tiene una enfermedad muy rara", señaló la presentadora, intentando cambiar de tema. Justo al instante, Xavier Sardá retomaba la conversación anterior sobre la comparación entre Madrid y Barcelona y lo beneficioso que es para la ciudad condal que se esté celebrando el Mobile World Congress.

"Bueno yo decía que tenía una enfermedad que no es grave ehhh, es alérgica al deporte", volvió a señalar Ana Rosa, dejando clara su postura de seguir adelante con el programa. "Pero es una verdad a medias", añadió la periodista. Sardá, que se había enganchado tarde a esta segunda conversación, quiso saber de qué persona se estaba hablando. "Tamara Falcó, ¿sabes quién es?", le respondió Ana Rosa ante su pregunta.

"Yo soy un poco alérgico a Tamara Falcó", fue la genuina reacción del expresentador de Crónicas Marcianas que no tuvo en cuenta que estaba compartiendo mesa con una gran amiga de la marquesa de Griñón. "Te voy a decir una cosa, todito te consiento menos faltarle el respeto…", le espetó Vicky Martín Berrocal, pidiéndole a Sardá que no hablase así de una persona tan querida.

Mientras ambos colaboradores se enfrentaban, Ana Rosa volvió a intentar reconducir la conversación por tercera vez. "¿Me queréis dejar dar paso a un vídeo hoy?", preguntó a lo que Sardá, que se había quedado con el comentario de Vicky Martín Berrocal, retó a la colaboradora. "¿Qué me estás riñendo?". Ana Rosa, harta de interrupciones, corto por lo sano. "Bueno que la alergia que tiene es al sudor, es que no me dejan hablar", zanjó dando paso al video.