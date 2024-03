Lara Álvarez tiene nuevo trabajo: esto es todo lo que se sabe sobre su sorprendente cambio

La presentadora asturiana Lara Álvarez tiene a todos sus seguidores muy pendientes de cada uno de sus movimientos en redes sociales, a la espera de que la gijonesa anuncie en que proyecto se embarcará tras su salida de Mediaset. La presentadora, por su parte, no ha dejado de subir contenido. Hoy mismo, la asturiana ha subido un vídeo a sus historias para saludar a sus seguidores. "¿Qué tal estáis?, ¿ya tenéis planes para este finde? Es cierto que últimamente ando despistada, pero eso no significa que no os lea. Así que contadme qué hacéis", decía la presentadora a sus fans.

Su extraña salida de Mediaset después de una década siendo uno de los rostros más representativos del grupo televisivo no ha dejado a nadie indiferente y nadie ha explicado todavía muy bien que fue lo que pasó. Lo cierto es que en los últimos tiempos las audiencias no han acompañado a la gijonesa, que ha visto como ha pasado del éxito en formatos como "Supervivientes" o "Gran Hermano" a vivir tres estrepitosos fracasos con "Me resbala", "A tu bola" y "La mejor generación". Este último programa fue directamente fue cancelado tras unas pocas emisiones. Aun así, nada hacía presagiar hace unos días este desenlace.

En su mensaje de despedida, la presentadora asturiana aseguraba que tomaba esta decisión para afrontar nuevos retos. "Después de casi 10 años que recordaré siempre, He decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional" escribió en sus redes sociales. Sus seguidores no dudaron en apoyarla y animarla tras tomar decisión. Una decisión que seguro no ha sido fácil.

Estos días, la presentadora ha dejado claro que la televisión no es su única fuente de ingresos. La asturiana compagina desde hace tiempo su faceta televisiva con otros trabajos en publicidad y redes sociales. De ahí que la gijonesa haya decidido enseñar en sus redes su nuevo trabajo: una campaña publicitaria para una marca de calzado, de la que será su imagen para la colección de verano.

En el anuncio y en las imágenes promocionales, se puede ver a la presentadora en una mansión de ensueño frente a la playa. Lo curioso de esta campaña es que algunos looks recuerdan mucho a los que utilizaba cuando era la encargada de hacer las conexiones desde Honduras en "Supervivientes".

Está claro es que Lara Álvarez sigue gozando de mucha popularidad y las marcas se la rifan para promocionar sus productos. Queda por ver ahora cuál será su futuro en la televisión. ¿Cambiará de cadena?, ¿se pasará a las grandes plataformas de streaming? Seguro que en poco tiempo tendremos noticias sobre su futuro.