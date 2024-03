Carlos Lozano vuelve a la televisión y carga contra la directiva de Telecinco

El regreso de Carlos Lozano a televisión ha dado más de un quebradero de cabeza a los directivos de Telecinco. Y es que este, que acudió de invitado a De Viernes, el programa que presenta Santi Acosta aprovechó para cargar contra la directiva de la cadena.

Y es que Lozano, que no trabaja en televisión desde que participó en el extinto Sálvame, se quejó de la presencia de ciertos presentadores, sin citar nombres, que no merecían estar al frente de sus programas. Pero, como destacó, la culpa no era de ellos, sino de los directores de contenido, que son los responsables de que los programas se mantengan en antena.

Y es que eso fue de lo que se quejó Carlos Lozano, que antes cuandoun programa no funcionaba lo fulminaban, mientras que ahora a otros les dejan que pase el tiempo. Aunque no citó nombres, un ejemplo de lo que decía Carlos Lozano bien podría ser el programa de Ana Rosa Quintana, que no ha conseguido colocarse como líder y que aún así, su presentadora aseguró que había que darle tiempo. O lo mismo con las últimas ediciones de GH que tampoco están cosechando unos resultados excelentes de audiencia a pesar de haber dejado descansar el formato.

Cuentos chinos

No pasó lo mismo con Cuentos chinos, el último programa de Jorge Javier Vázquez, que fue fulminado a los pocos días de emision tras no cosechar los resultados esperados.