Ana María Aldón hace balance de su pareja y sorprende con esta confesión: "Ha quedado rencor"

Ana María Aldón no se calla. Después del final de GH Dúo, la diseñadora ha hecho balance de su experiencia en el reality sin olvidar cómo ha sido la convivencia con algunos de sus compañeros. El primero, Marc Florensa, su pareja dentro del concurso y uno de los que le puso las cosas más difíciles a la de Cádiz.

Con Lucía Sánchez como flamante ganadora de una edición que pasará a la historia por haber vivido su esperada final en diferido, la exmujer de Ortega Cano parece centrada en sus proyectos fuera de la pequeña pantalla, su boda con su novio Eladio y sus sueños profesionales son la principal prioridad para la diseñadora.

"Ha quedado rencor"

Ana María Aldón ha sido una de las concursantes más llamativas de la edición de GH DÚO, aunque no ha llegado muy lejos. Según su propio balance, no funcionó bien su "pareja" con Marc Florensa, y en el próximo GH tendrá que volver para la revancha. "Ha quedado un poquito de rencor y algunos vamos a ir de cabeza otra vez", dijo ante las cámaras de Telecinco.es durante la final, en la que resultó ganadora Lucía.

Para la exconcursante no ha habido buenos y malos jugadores, sino que los 13 han demostrado tener algo que aportar a la casa. Sin embargo, ha destacado a Manuel por encima de todos: "Manuel me ha hecho el concurso muy divertido y a vosotros también".

Consultada sobre lo que viene de ahora en más en su vida, fue clara: "Mi proyecto más inmediato es casarme, seguir manteniendo mi tienda online y ser muy feliz, que me ha costado muchos años serlo". Dale al Play para escuchar su entrevista completa.

Ortega Cano, de enhorabuena

José Ortega Cano está de enhorabuena. Y es que tal y como ha anunciado Michu vía exclusiva en la revista 'Semana' está embarazada de José Fernando, y si todo sale bien -ya que tan solo está de 10 semanas- será el próximo mes de septiembre cuando el torero se convierta en abuelo por segunda vez.

Una gran noticia que también tiene sus sombras, puesto que la gaditana ha dejado claro que no quiere saber nada del hermano de Gloria Camila después de que éste le fuese desleal y descubriese la traición al ver unas imágenes de su pareja con otra mujer en portada de 'Diez minutos'. Dolida, Michu asegura que no hay posibilidades de reconciliación y que en esta ocasión va a hacer las cosas bien -no como con la hija de 6 años que tiene con José Fernando, María del Rocío- y va a criar a su bebé en solitario.