Moisés supera a Rafa tras llevarse el "bote" y hace historia en Paspalabra: "Es un honor"

A escasos días del programa 1.000 de Pasapalabra, Moisés cumple 200 concursando por llevarse el bote. Uniéndose al equipo de Orestes y Pablo, el riojano se ha convertido en un auténtico veterano, enfrentándose a Óscar, que recientemente también celebraba su centenario.

“Es un bote llegar a tantos programas”, ha asegurado Moisés, orgulloso de lo que ha conseguido y con ganas de seguir. Para el concursante, poder jugar cada día es un honor y, sobre todo, se queda con los buenos ratos.

Sin embargo, no puede evitar tener presente el bote en su programa 200. “Da un poco de importancia”, ha advertido, recordando las 8 ocasiones en las que se ha quedado a una letra del gran premio. Un solo acierto le habría cambiado la vida y, aunque los recuerda todos con claridad, el fallo que más le dolió fue la definición de “jarra”, tras la cual acertó todo el Rosco.

Moisés ha explicado que "a veces se me mezclan palabras y he fallado muchas veces cosas en el rsoco que he fallado entrenando y sobre todo digo, 'tra vez'"

Moisés tiene claro que los errores también son parte del proceso y le han hecho disfrutar de 200 días junto a unos rivales increíbles. “Me dolió bastante cuando se fue Fer”, ha confesado, rememorando una de las mejores etapas de Pasapalabra. "Para mí han sido los mejores días en Pasapalabra", explica sobre la etapa con el gallego que cayó eliminado para sorpresa de todos en la silla azul.

A pesar de su timidez, Moisés se lleva grandes amigos del programa, como su todavía rival Óscar, con quien dice que es un lujo competir, o el gran Orestes, que se ha preocupado por si el riojano liga más desde que está en Pasapalabra",

"Hola Moisés, felicidades por el problema 200, es una auténtica gesta. El tercero que lo logra en la nueva etapa del programa y eso tío, a por todas", ha señalado Orestes.

María González Falcó

Otro duelo épico

Los invitados de los últimos programas han hecho unas pruebas estupendas, además de hacernos reír a cada minuto. Aunque muchos han destacado por su destreza, otros, como Norma Ruiz, se han rebelado contra su equipo porque no han tenido opción de juego. Moisés y Óscar han llegado al Rosco con 141 segundos cada uno, lo que podría parecer un anticipo a un rosco igualado. Sin embargo, no todo ha estado tan parejo y Moisés ha sufrido más de lo normal.

“Se me ha ido la olla”, ha asegurado el riojano en su primer error, diciendo “heliopuerto” en lugar de “helipuerto” y corrigiéndose al instante. Desde ese momento, su rival le ha sacado ventaja y Moisés ha tratado de alcanzarle.

Tras una primera vuelta de Óscar sin fallos, el madrileño ha caído con una letra en rojo y ha decido plantarse con 22 aciertos y un error. Mientras, Moisés se angustiaba viendo sus posibilidades de empatar cada vez más lejos.

Encadenando varios fallos, Moisés debía superar a Óscar si quería evitar la Silla Azul, pero 3 letras en rojo le han mandado directo a jugarse el puesto en el próximo programa.