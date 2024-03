La audiencia sentencia el regreso de Supervivientes y Jorge Javier: "No sé si es porque me tienen miedo o porque no les caigo bien"

¡Se acabo la espera! Tras muchos días de expectación, ilusión y nervios, ¡ha arrancado 'Supervivientes 2024'! Y como no podía ser de otra manera, la primera gala de esta edición ha estado a la altura de las expectativas. En primer lugar, por el regreso de Jorge Javier Vázquez, en plena forma y con la recámara cargada de balas para dar lo mejor de sí mismo tras 6 meses alejado de la televisión.

Pero también porque es uno de los mejores cástings de los últimos años y los 17 famosos que han comenzado la aventura que marcará un antes y un después en sus vidas prometen regalarnos ¡momentos épicos! Empezando por sus saltos del helicóptero, la primera 'prueba de fuego' a su llegada a los Cayos Cochinos.

La primera en saltar tranquila y sin miedo ha sido Arancha del Sol -que se ha enfrentado a uno de los primeros dardos de Jorge Javier, que ha asegurado que tiene un especial cariño por la modelo porque "como yo, también salía en la tele"-; Aurah Ruiz; Pedro García Aguado -con quien el presentador ha revelado que tiene "un conflicto por resolver"-; Rocío Madrid -que incluso ha pedido que subiesen el helicóptero para saltar desde una mayor altura-; Kike Calleja; y Zayra Gutiérrez, que ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la noche.

Dedicatoria a Guti

La hija de Arantxa de Benito y Guti, muy nerviosa y asustada, se enfrentaba al 'vacile' del maestro de ceremonias del reality: "Zayra, que alegría me da verte, con la de tardes que he hablado yo de ti* que buenas tardes de gloria nos has dado", ha confesado Jorge Javier ante las risas de la joven, que respondía "vosotros a mí no tantas".

Tras pedir que le bajasen el helicóptero asegurando que sino no se lanzaría, el presentador no dudaba en preguntar a Zayra por su padre. "¿Nos estará viendo?". "Seguro. ¡Papá, te amo!" ha apostado la influencer dejando claro la maravillosa relación que tiene con el exfutbolista.

"Si lo sé me opero más. ¿Tú sabes que yo tenía un poster de tu padre en mi habitación?" ha revelado Jorge entre risas. "Si te cuento lo que mi imaginación iba pensando... Hasta aquí puedo leer" ha zanjado el comunicador muerto de risa después de que la joven afirmase que su padre "es muy guapo" antes de dedicar un romántico mensaje de amor a su pareja, Miki Mejías, y tirarse del helicóptero por fin.

Los nervios de Carmen Borrego

Arkano -con un cojín con la foto de Jorge Javier-; Blancha Manchón y Miri Pérez-Cabrero han sido los siguientes, seguidos de un Ángel Cristo Jr que no ha tenido problemas en lanzarse mientras a su lado, atemorizada, una Carmen Borrego se negaba a saltar. Algo que ni se han pensado Gorka Ibarguren, Javier Ungría, Claudia, Mario, Blanca Manchón o Lorena Morlote, con miedo de hacerse daño en los glúteos.

María González Falcó

Tan solo faltaba la hija de María Teresa Campos, que tiene un miedo atroz a las alturas y se ha pensado muy mucho lo de tirarse del helicóptero. Sin embargo, convencida de que su madre estaría orgullosa de ella si pudiese verla, ha sacado fuerzas de flaqueza y tras dedicar su salto a su hermana Terelu, a su sobrina Alejandra Rubio, a su marido, a sus hijos e incluso a Carlo Costanzia -dejando claro que a Pipi Estrada no cuando Jorge Javier ha probado suerte a ver si 'colaba'- se ha lanzado al mar sin pensárselo dos veces.

Líderes de Supervivientes

Momentos más tarde, los supervivientes han disputado su primera prueba, el mítico bautismo de barro, para elegir a los primeros líderes de la edición, haciéndose con el codiciado collar de 'jefe' Mario y Gorka Ibarguren.

Los equipos se dividían así. El rojo: Gorka Ibarguren, Javier Ungría, Aurah Ruiz, Blanca Manchón, Rubén Torres, Arkano, Rocío Madrid, Pedro García Aguado, Lorena Morlote y Carmen Borrego. Y el azul Mario González, Claudia Martínez, Arantxa del Sol, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero, Ángel Cristo Jr., y Zayra Gutiérrez.

Grupos que Carmen alteraba al haber sido elegida por la audiencia como el mejor salto del helicóptero. Bromeando con su edad, la tertuliana se cambiaba de equipo para estar con su "cuidador del geriátrico", su gran amigo Kike Calleja.

Y precisamente el grupo al que ha ido a parar la hermana de Terelu convivirá la primera semana en Playa Condena, un lugar inhóspito, oscuro y con escasez de alimentos en el que además los concursantes contarán con una dotación menor de alimentos que los habitantes de Playa Olimpo -el equipo rojo liderado por Gorka-, un lugar bendecido con pesca abundante y mejores condiciones para sobrellevar la aventura.

Primeros nominados

Una noche repleta de emociones que acababa con unas nominaciones rápidas y a la cara por falta de tiempo. En Playa Condena se producía un triple empate entre Aurah, Lorena y Javier Ungría y ha sido el líder, Gorka, el que en primer lugar ha desempatado nominando a la peluquera de los famosos, antes de elegir como nominada de forma directa a la mujer de Jesé, "alucinada" con el gesto de su compañero.

En Playa Olimpo no ha habido tantas dudas y Ángel Cristo ha salido nominado por goleada. "No sé si es porque me tienen miedo o porque no les caigo bien" ha reaccionado el hijo de Bárbara Rey. "O las dos cosas" ha exclamado Carmen Borrego, con la que ya ha protagonizado la primera bronca en la preconvivencia.

Mario, el líder del equipo, ha nominado directamente a Arantxa del Sol, que ha completado la terna que se enfrentará a la primera expulsión de la edición: Aurah Ruiz, Lorena Morlote, Ángel Cristo y la modelo.

Audiencias

Bajo la dirección de Jorge Javier Vázquez, quien regresaba a la televisión después de meses apartado desde el final de 'Cuentos Chinos', la gala inaugural logró un impresionante 21,7% de cuota de pantalla y una media de 1.645.000 espectadores. Además, alcanzó un sólido 42,1% de fidelidad entre su audiencia, marcando una notable mejora respecto al estreno del año anterior, que registró un decepcionante 15,6%.