Paula Echevarría y el percance con el vestido de los Oscars: "Soy de tu equipo"

La gala de los Oscars está dejando mucho de que hablar, después de una noche en la que Oppenheimer ha salido como la película por excelencia del 2023, al recibir nada más y nada menos que siete galardones. Pero los Oscars no son solo premios, también el antes y el después abre muchas conversaciones. Las alfombras rojas es el momento en el que los nominados, invitados y demás celebridades se dejan ver.

Dos años después de uno de los momentos más polémicos de la historia, el tortazo de Will Smith a Chris Rock, todo parece haber vuelto a la normalidad y los comentarios sobre la gala se basan en valorar los estilismos y los premiados. Pero siempre hay curiosidades que acaban saliendo a la luz. En esta ocasión fue la galardonada Emma Stone la que protagonizó uno de los mejores momentos.

La actriz de Arizona ha recibido su segunda estatuilla después de su magnífica interpretación en Pobres criaturas, una distinción que, por otro lado, partía como favorita. La curiosa situación surgió cuando accedió al escenario para recoger el premio a Mejor actriz. Visiblemente nerviosa por el premio, recibió una gran ovación antes de revelar uno de sus secretos.

Sobre el escenario y frente al micro para realizar su discurso para recibir el premio, Stone se dio la vuelta para enseñar su vestido con una rotura en la espalda. "Creo que ha pasado durante 'I'm just Ken", confesó la actriz, haciendo referencia a la actuación que pocos minutos antes había realizado Ryan Gosling del tema de la película de Barbie. La actriz agradeció el premio a todo el equipo de la película y personas allegadas. Justo antes de abandonar el escenario volvió a hacer mención al vestido. "Por favor, no me miréis el vestido".

Esta situación he hecho recordar a una muy similar que ocurrió en nuestro país, concretamente en la gala de los Goya de 2017. En esa edición, Paula Echevarría también sufrió un percance con su vestido, al rompérsele parte de la espalda. La asturiana, al ver el percance de la actriz americana se acordó del suyo propio y aprovechó la ocasión para compartirlo en sus redes sociales.

"Querida Emma Stone, soy de tu equipo", fue el mensaje que publicó Echevarría en las historias de su Instagram, añadiendo unos emoticonos de carcajadas. La asturiana recuerda aquel momento con humor y lo ha querido compartir con sus seguidores.