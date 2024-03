Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne: "Está hospitalizado"

No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

Pero si algo interesa sobre lo que rodea la actualidad del presentador es su estado de salud. Un tema que ha suscitado todo tipo de comentarios en los últimos días. Sus hijas han dado más detalles sobre cómo se encuentra el presentador.

Última hora sobre su estado de salud

La salud de Bertín Osborne lleva siendo noticia unos meses. Fue a principios de año cuando el artista emitió un comunicado para contar que se había contagiado de covid y que se vio obligado a aplazar algunas fechas de sus conciertos. "No recordaba haber estado tan malo, haberme sentido tan mal", aseguró en aquel momento. Desde entonces, el presentador se ha enfrentado a un bache gordo de salud como consecuencia de la enfermedad.

El pasado miércoles, la revista ¡HOLA! contaba que, según fuentes cercanas al cantante, no estaba siendo fácil para él y que, aunque tenía ganas de subirse de nuevo a los escenarios, no pudo porque, "literalmente, le faltaba la respiración". A lo largo de estos días han sido sus hijas, Alejandra y Eugenia, quienes han dado más detalles de su estado de salud. Eugenia Osborne contaba que había ido a inyectarse vitaminas para superar el covid, pero que ya estaba bien. "Para nada está hospitalizado. Fue, se puso un chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa. Así que nada, está perfectamente", contó hace unos días tranquilizando así a sus fans.

La hija pequeña de Sandra Domecq, la que fue mujer del presentador, comentaba que no se había enterado de nada de la denuncia relacionada con Gabriela Guillén por la supuesta paternidad de Bertín Osborne. "España entera habla de esto, pero nosotras no nos hemos enterado", decía.

Sobre su salud, aunque asegura que vive en su mundo y que se entera de pocas cosas, cree que se ha "dramatizado un poco" y que él está bien. "A mí me cae muy bien Bertín, mi padre y él además se llevan fenomenal y quedan para comer", contaba en su última aparición pública.