Nuevo varapalo para Terelu Campos y Carmen Borrego: "Amenaza de muerte"

Terelu campos y Carmen Borrego siguen en el punto de mira. Tras semanas en el foco mediático por la incendiaria exclusiva que José María Almoguera y su mujer, Paola Olmedo concedían a la revista Semana, las colaboradoras de televisión se han vuelto a ver salpicadas por una nueva polémica que esta vez lleva la firma de Bigote Arrocet. El que fuera novio de María Teresa Campos durante cinco años, se ha convertido en el azote de sus hijas, que esta vez, vuelve implacable a arremeter contra las televisivas.

Lo que pocos esperaban es que Gabriela Arrocet, hija del humorista, también viviría su minuto de gloria desvelando algunos de los capítulos más desconocidos de la vida de las Campos. Algunos de lo más controvertido se pusieron anoche sobre la mesa en De viernes, programa en el que Gabriela habló sin tapujos de la primera impresión que tuvo de las Campos cuando las conoció e incluso de una amenaza de muerte que su padre llegó a recibir cuando salía con la periodista.

Amenaza de muerte

Edmundo Arrocet ha vuelto a usar el nombre de María Teresa Campos para atacar a sus hijas. La semana pasada concedió una entrevista a '¡De viernes!' en la que aprovechó para advertir tanto a Carmen Borrego como a Terelu Campos con destapar más secretos de la familia. Ahora, es su hija, Gabriela Arrocet, quien se une a este ataque.

"Cuando las vi, inmediatamente, me provocaron rechazo por su altanería, su prepotencia, se creen superior a los demás", nos cuenta Gabriela en su habitual ataque a las Campos. Dice que quiere limpiar el honor de su padre y que lo único que hace él es defenderse de los múltiples ataques y mentiras que recibe por parte de las hijas de María Teresa Campos.

Según Gabriela, la relación entre la Campos y Edmundo se terminó a través de "una conversación entre dos adultos que ella no aceptó" y no a través de un mensaje de WhatsApp. Además desvela la razón por la cual no quiso conocerlas y es que no le gustó cómo las hijas hablaban a la madre en el reality 'Las Campos'.

Pero la hija de Edmundo va más allá y no sólo denuncia que Terelu y Carmen han hablado mal de Edmundo sino, que "ha habido una amenaza de muerte porque dijeron 'si llego a tener a Edmundo delante, lo mato". Los colaboradores le recuerdan a la invitada que las hijas de la presentadora dijeron todas estas cosas como defensa a lo que él previamente había dicho de su madre.