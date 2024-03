Edurne se sincera tras su separación: "Llevo días acostándome con lágrimas en los ojos"

La cantante Edurne estrena nuevo single y lo hace en el momento en que se cumplen 18 años desde que sacara su primer disco y con muchas ganas de "disfrutar de la música, de bailar" y de rememorar "esos comienzos", que tanta "ilusión" le hicieron, con "unos sonidos que recuerdan a esos años" y que cree que animarán a la gente "a bailar y darlo todo".

Hemos hablado con ella y nos ha confesado que "vuelvo con ganas de darlo todo, de bailar, de hacer música para que la gente lo disfrute, lo baile y lo dé todo. O sea, que de momento muy, muy feliz, muy contenta".

La madrileña es feliz porque "después de tanto tiempo, 18 años, sigo estando encima de un escenario y dedicándome a la música" y nos anunciaba que "con este octavo disco, que lo sacaré después de verano, sí que quiero centrarme y quiero tener más tiempo para trabajar y para disfrutarlo".

La cantante nos daba un breve adelanto de lo que será su próximo trabajo: "y quería volver a retomar un poco ese pop de los 2000, ese pop dance, pop electrónico, pop rock, o sea que va a tener unas pinceladas de todo ese comienzo mío".

En cuanto a qué vamos a escuchar, la artista nos desvelaba que "estoy todavía cerrando, me faltan como un par de temas, porque quiero que sea perfecto. Es un disco en el cual estoy trabajando con mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación, cuidando y mimando cada detalle. Desde que soy artista independiente, pues, estoy más centrada en cada cosa. O sea, desde la producción, la composición de los temas, la edición, toda la creatividad".

Edurne nos reconocía que no ha perdido su esencia, ya que "siempre he intentado empoderar a la mujer y en este no iba a ser menos, al final canto al desamor, pero de una manera también empoderada, que termina una relación, pero bueno, no quitarte valor y que al final quien más hay que querer es a uno mismo".

Por último, la artista nos reconocía que el giro que ha dado a su trayectoria televisiva "es duro, pero bueno, también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas. Y ya te digo que ahora mismo mi prioridad es la música".

Edurne habla de su separación de David de Gea

Edurne y David de Gea han formado desde siempre una de las parejas más estables del panorama nacional. Llevan juntos 14 años, tienen una hija en común y, desde julio de 2023, son marido y mujer. Sin embargo, su relación no se ha escapado de los rumores de un posible divorcio que la pareja siempre ha negado tanto con palabras como con hechos.

Sin embargo, recientemente Edurne ha abierto su corazón y ha reconocido su separación del deportista, al tiempo que ha relatado cómo ha vivido esta etapa de su vida y cómo se encuentra ahora mismo.

Hces meses, la cantante brió su corazón en una entrevista en la que, con sus palabras, Edurne reconoce la separación de David de Gea y cuenta sus sensaciones. Y es que la pareja tuvo que vivir una relación a distancia durante mucho tiempo, ya que él tuvo que marcharse a Manchester tras ser fichado por el United: había más de 2.000 kilómetros entre ambos, apenas convivían una semana al mes y, aún así, consiguieron superar la situación y mantenerse unidos .¿El secreto? Edurne lo tiene claro: "Entender a tu pareja y admirarte mutuamente. Esos son los pilares de nuestra relación. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo", afirma la cantante. Y es que la carrera profesional de David de Gea los mantuvo mucho tiempo separados hasta el punto de que cuando fueron padres él estaba asentado deportivamente en Manchester y ella, en Madrid.

Su mensaje en Redes sociales

"Hoy permitidme que me ponga un poco emocional porque llevo días acostándme con lágrimas en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja al ver vuestras reacciones a los previews de “NADA”. Pues ya ha llegado, después de mucho trabajo y muchos meses de espera (que os agradezco infinito la paciencia), ya está aquí. Necesitaba el tiempo de sentirme libre para crear, para volver a bailar y para reconectar con la música que me hace más feliz. “NADA” es el adelanto de mi octavo disco y he querido nutrirme de algunos discos que han marcado mi vida como “Fever” de @kylieminogue o “Future Nostalgia” de @dualipa Hoy perdonadme la turra pero quiero darle las gracias al equipo tan marvilloso que os detallo abajo. Y, sobre todo, gracias a vosotros. Cada compartido vuestro y cada comentario es un pellizco en el ❤️ @pedro.elipe @markememusic".