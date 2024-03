El hijo de Carmen Borrego se separa de su pareja con su madre en Supervivientes: "No sabe nada de esto"

Carmen Borrego no está atravesando por su mejor momento en Supervivientes, con algún que otro problema de salud y muchas complicaciones para adaptarse al clima de Honduras y al ritmo del programa. Pero, fuera de Supervivientes, las cosas no le van mucho mejor después de conocerse la noticia de que su hijo, José María, se ha separado de su pareja.

Esta noticia salió a la luz en el programa de Telecinco, TardeAR, después de que Jorge Borrajo, director de la revista Semana, confirmase la primicia en televisión. Como era de esperar, Carmen Borrego no sabe nada al respecto, aunque antes de viajar a Honduras, visitó la casa de su hijo, en la que no estaba su mujer. "Con él no hemos podido hablar de esto, pero hasta lo que Semana sabe Carmen Borrego no sabe nada de esto. Sabemos que antes de partir a Honduras pasó por casa de José María y de Paola. También sabemos que Paola no estaba presente y se marchó minutos antes de que llegase Carmen", afirma el director de Semana.

Borrajo ha dado todos los detalles de cómo se ha producido esta separación, que acaba de salir a la luz. "Estamos en disposición de confirmar que viven separados desde hace varias semanas, que ha sido él quién se ha marchado a otra casa, antes de publicar la información hemos podido hablar con José María, nos ha dicho que no conviven bajo el mismo techo, que él se ha marchado".

A su vez, el director de la revista aseguraba que esta separación no se deba a que haya terceras personas implicadas, aunque la información que añade Silvia Taulés, deja una puerta abierta a la sospecha. "No me puede asegurar que sean novios, pero vive con otra chica", afirma la colaboradora, sin querer lanzarse a afirmar que esté teniendo una nueva relación.

Lo que sí que ha mencionado son los motivos por los que rompió la pareja. Tienen un hijo en común que podría haber sido el origen del conflicto. "Les ha causado una crisis muy potente entre ellos. Han tenido problemas con relación a la salud del niño", ha confirmado Taulés, arrojando algo de luz sobre esta noticia.

Por el momento no se espera que desde Supervivientes le comuniquen algo de esto a Carmen Borrego. Pero la falta de ganas y energía que tiene la hermana de Terelu Campos no acompaña a recibir esta noticia. Además, en las últimas horas se le ha visto muy afectada recordando a su madre, María Teresa Campos, en unas fechas tan especiales para ella como son los días de Semana Santa.