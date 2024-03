Carmen Borrego desconsolada por la separación: "No me está esperando"

Carmen Borrego no parece levantar cabeza. A pesar de que cuando se anunció que la menor del clan Campos iba a participar en Supervivientes todos apostaban por una destacada actuación de la colaboradora en el reality, lo cierto es que su papel se está limitando a negarse a hacer muchas de las pruebas del concurso. Una actitud que le etsá pasando factura y a la que se suma su problema de salud.

Precisamente su delicado estado ha hecho que la concursante acabe aislada por prescripción médica hasta que su situación se estabilice. Un cuadro de ansiedad a causa de la ausencia de su madre, María Teresa Campos, que fallecía el pasado mes de septiembre es uno de los principales pesos psicológicos que están complicando su andadura en el reality.

Un escenario difícil al que hay que añadir la reciente separación de su hijo, José María Almoguera. Decisión que Carmen Borrego desconoce y que ha acaparado todas las portadas del mundo del corazón.

En aislamiento

Carmen Borrego comentaba que gracias al reality se está dando cuenta de que es "capaz de superar un montón de cosas", decía; pero después reveló lo que tan apenada le tiene. "Está siendo muy duro pero para mí es una experiencia que guardaré en mi corazón y sobre todo transmitir que esto me ha ayudado a superar tantas cosas (...) Pero cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, que nos ha arrasado, la vida continúa. Y de repente te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperando, y te das cuenta de que no te está esperando. Aquí me he dado cuenta que no va a estar y no va a estar nunca", confesaba Carmen, rota en llanto, sobre su madre.

Carmen Borrego tuvo que ser aislada de sus compañeros por orden del servicio médico de 'Supervivientes'. A la concursante se le está haciendo muy cuesta arriba el proceso de adaptación y a pesar de que ha manifestado su deseo de seguir participando en el reality, su salud física y emocional se está viendo de lo más resentida. En 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Carmen Borrego recibía el apoyo de una de sus personas más especiales: Terelu Campos.

La escasez de alimento, el cambio extremo de condiciones de vida y la dureza del concurso ha hecho que a los supervivientes les haya costado mucho sobrellevar este primer mes del reality. Todos se animan con la esperanza de que sea el periodo de adaptación, pero a Carmen Borrego, en concreto, le está pasando factura lo que ha vivido en los últimos meses.

La hija de María Teresa Campos está sobrellevando como puede la pérdida de su madre, que falleció el pasado septiembre. Al explicar en la última gala de 'Supervivientes: El debate' cómo se sentía, Carmen Borrego no pudo evitar emocionarse recordándola.

Ignora la separación

"Sé que me está dando fuerzas desde donde esté. El problema no es que no me dé fuerzas, pero ¿yo he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí? La mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba", explicó entre lágrimas.

Carmen Borrego no sabe que su hijo se ha separado

Por otra parte, ha salido a la luz que el hijo de Carmen Borrego se ha separado de su mujer y madre de su hijo, Paola. La superviviente no conoce esta noticia al estar concursando, pero la que sí se ha pronunciado ha sido Alejandra Rubio desde el plató de 'Supervivientes'.

Terelu Campos, por su parte, evitaba hacer declaraciones limitándose a decir que "estas cosas pasan en las relaciones" y argumentando que la vida de su sobrino no le pertenece. "Cuando ocurren estas cosas... yo no sé si me vais a entender o no, pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos", sentenciaba. Sin embargo, de lo que sí habló fue de su estado de salud tras haber sido ingresada hace poco por una neumonía y de cómo está viviendo la primera Semana Santa en Málaga tras la ausencia de su madre.