Gabriela Guillén habla de perdón mientras mantiene su disputa con Bertín Osborne: "Necesito aligerar el equipaje".

Gabriela Guillén y Bertín Osborne no parecen acercar posturas. La fisioterapeuta y el presentador son padres de un hijo en común, un pequeño que nació en diciembre de 2023 y con el que el cantante parece no querer ejercer de padre. Pese a los vaivenes que ha dado el artista respecto a la opinión de su paternidad, al final ha decidido mantener su postura de ausencia y no querer saber nada de su supuesto hijo.

Ante la actitud del cantante, Gabriela Guillen optó hace pocas semanas por llevar el caso a los tribunales, que serán los que decidan ahora el desenlace de una cuestión que lleva acarreando meses. La modelo reclama responsabilidades al padre de su hijo, algo que tendrá que decidir el juez, ya que, de otra forma, no parece que Bertín vaya a acceder a las peticiones de Gabriela.

El cantante tendrá que afrontar la demanda después de estar unos meses alejado de los escenarios debido a complicaciones de salud derivadas del covid. A Bertín se le ha juntado todo desde principios de año, siendo uno de los momentos más complicados que ha tenido en los últimos tiempos.

Denuncia de paternidad

Parece que la historia entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne continúa pero no a mejor. La madre del sexto hijo del cantante se dejó ver por la prensa en un desfile de moda en la Casa de México de Madrid. "Habrá que volver a la normalidad", confesó a su llegada. También se la pudo ver de lo más sonriente y desveló algunos detalles de la maternidad.

Reconoció que se encontraba "muy bien", aunque le resultaba muy extraño dejar a su bebé en casa. "Lo echo de menos ya. Está con mi madre y muy bien", comentó. En todo momento evitó hablar de cómo estaba evolucionando la demanda de paternidad que habría interpuesto contra Bertín Osborne. Un asunto que sí han podido conocer los compañeros de 'Así es la vida'.

El programa de Sandra Barneda y César Muñoz, fue de los primeros en anunciar que la paraguaya había dado un nuevo paso en lo que respecta a su primer hijo, nacido el pasado mes de enero. La joven habría dado el paso de interponer, por fin, una demanda de paternidad contra el cantante.

La reflexión de Gabriela

Después de interponer la denuncia de paternidad, no se ha sabido mucho más sobre las cuestiones de la relación entre Gabriela y Bertín. Sin embargo, la modelo y empresaria ha vuelto a echar fuego a la polémica con unos vídeos muy reveladores. Desde su cuenta de Instagram, ha compartido una reflexión sobre perdonar y cómo lo asume ella. Un mensaje directo a su actual problema con Bertín y que deja claro su postura al respecto.

"¿Perdonar es lo mismo que olvidar? La respuesta es rotundamente no. Yo perdono, pero no olvido. Y con eso reduzco al máximo la posibilidad de que esa persona me pueda volver a hacer daño", afirma Gabriela, añadiendo: "Perdono por mí, porque necesito aligerar el equipaje. Porque para agarrar lo nuevo, yo necesito soltar lo viejo".

Pero la paraguaya no lo ha dejado ahí y ha querido hacer una metáfora para exponer su estado de ánimo actual y lo que piensa. "La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar. La vida es un eco, la vida es un espejo, es un boomerang. El perdón es un acto de absoluto egoísmo. No se trata de la otra persona, se trata de ti". Está claro que Gabriela ha pasado a otro nivel y que ya no le sirve el perdón.