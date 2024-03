Gabriela Guillén contacta con Bertín Osborne por la prueba de paternidad: esta es la sorprendente respuesta del presentador

No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

Pero si algo interesa sobre lo que rodea la actualidad del presentador es la esperada demanda de paternidad que la fisioterapeuta querría interponer contra el cantante. Una medida que tras varios tiras y aflojas, estaría dispuesta a tomar después de que se pusiera en duda quién es el padre de su hijo.

Los últimos datos apuntan a que la paraguaya habría enviado un burofax al presentador que no habría obtenido respuesta.

La respuesta de Bertín

Y ahora Sonsoles ha comentado en su sección Flash la primera imagen del hijo de Gabriela Guillén, su mano junto a la del bebé. Y, tras ello, Beatriz Cortázar ha añadido más información acerca de la presunta paternidad de Bertín Osborne del pequeño.

La colaboradora del magacín de Antena 3 ha contado lo último que se conoce del proceso de la prueba de paternidad a la que se someterá el artista.

De hecho, Cortázar ha asegurado: "Os dije el otro día que se había enviado un burofax, y hoy ratifico esa información [...] Es el paso previo a una prueba de paternidad que se debe hacer".

"Se envió, se recibió, pero no se respondió [...] Es un paso de conciliación para evitar un procedimiento judicial", ha explicado en el programa de Antena 3.

De esta forma, Cortázar ha insistido en los detalles: "Se tuvo que presentar en Alcalá de Guadaira, donde vive el supuesto padre. Se envió y se recibió, y no se respondió. Al no contestarse ese burofax, comienza ese proceso de la demanda".

Así, ha añadido que ese segundo paso ya se ha producido: "Se terminó y se presentó, y ahora el juzgado correspondiente, tiene el orden de demanda y el tiempo que necesita para notificarla nuevamente al domicilio del demandado, que es Bertín Osborne".

No obstante, todavía no se habría recibido. "Hasta lo que yo sé todavía no ha llegado [la demanda] [...] Y ahí ya empezará un proceso de declaraciones y testigos", ha descrito la colaboradora de Y ahora Sonsoles.