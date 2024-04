Joaquín Prat explota contra Alessandro Lequio por este desafortunado comentario: "Tiene un tufo machista"

La relación de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio sigue dando que hablará. Tras protagonizar un encontronazo con los reporteros que se encargan de seguir el día a día de la pareja, ahora Carlo ha vuelto a acaparar titulares de nuevo por un incidente con los periodistas.

Pero no solo de incidentes con los reporteros vive esta flemante pareja. Un baño en la playa en ropa interior y ahora un nuevo tatuaje de la nieta de María Teresa Campos son las dos últmas polémicas de Costanzia y Rubio.

A la influencer le han llovido todo tipo de comentarios al subir a redes su último tatuaje. Una frase en línea fina en la que se lee: "Tostadas con tomate, un café y un piti". Unas inocentes palabras que han levantado ampollas entre sus seguidores, que no han dudado en opinar abiertamente sobre el último trazo que la influencer ha plasmado en su piel.

Uno de los principales detractores de Alejandra Rubio es Alessandro Lequio, quien lleva días criticando a la influencer por su relación con Carlo Costanzia y por su último tatuaje.

El colaborador no ha escatimado en comentarios para dar forma a su opinión, sin embargo, Joaquín Prat no ha tardado en pararle los pies.

Zasca a Lequio

Joaquín Prat se ha puesto francamente serio con Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’ este martes después de los términos en los que ha replicado a Alejandra Rubio. Ya saben que el enfrentamiento público entre ambos a cuenta de su relación con Carlo Constanzia parece irresoluble y se ha convertido en un ring de combate entre programas; derivando en asuntos baladíes.

La hija de Terelu Campos le llamó «medieval» ayer lunes desde ‘Así es la vida‘ por criticar su nuevo tatuaje. Un tattoo en el brazo donde puede leerse ‘Tostadas con tomate, un café y un piti’. La frase en cuestión ha sido tachada por algunos de «absurda» y «ridícula» Y Alessandro ha sido uno de los que se ha mostrado crítico.

«Me hizo mucha gracia cuando hijo ayer que a ella le habían educado en la libertad. Libertad que no nos reconoce a los demás para decir lo que opinamos o tener nuestros propios gustos», ha contestado Lequio un día después desde el sofá del matinal de Telecinco.

«Cuando una persona dice que no le gusta una mujer o un hombre con una determinada estética, nadie dice nada. Yo he hecho exactamente lo mismo. He dicho solo que no me gustan las mujeres tatuadas. Tampoco los hombres, pero evidentemente los miro de otra manera», ha sentenciado Alessandro Lequio, incendiando el plató.

«Eso tiene un tufo machista eh», le ha frenado inmediatamente Joaquín Prat, pues esa diferenciación de sexos tan expeditiva que acababa de hacer no procedía en un programa televisivo al que se le presupone una responsabilidad social, formativa y educativa.