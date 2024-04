Alejandra Rubio pone en su sitio al hijo de Carmen Borrego tras la exclusiva: "Que conmigo no cuenten para nada"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Almoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Carmen Borrego ya está en España. Tras su fugaz paso por Supervivientes, la hija de María Teresa Campos ha vuelto con más frentes abiertos que nunca.

A la separación de su hijo le sigue la demoledora exclusiva que la expareja ha concedido a la revista Semana en la que Carmen Borrego no sale nada bien parada y unas declaraciones sobre las que Alejandra Rubio no ha evitado opinar.

Alejandra Rubio se planta

“Me parece demasiado”, decía Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ tras leer la entrevista de su primo, José María Almoguera. Y es que el hijo de Carmen Borrego y su ya exmujer hablan juntos de su separación y critican duramente a Carmen.

José María y Paola confirman que tanto Carmen como la televisión han contribuido en su ruptura. Le afean que vendiera su embarazo a pesar de que él le pidió que no lo hiciera y José María confirma que si no hubiera sido por la muerte de su abuela, no se habrían reconciliado. Eso sí, él asume la culpa del final de su relación, aunque Paola no lo hace: “Lo sé, no digo que me culpes, pero me siento así”, responde él.

Dicen que si hablan es para que otros no lo hagan por ellos y para zanjar el tema, pero Alejandra no lo cree: “Lo que no entiendo es su motivación, si los demás no tienen información, no tienen mucho que contar”. Y es que cree que el tema de su separación se hubiera zanjado en un par de semanas si ellos no hubieran hablado, en cambio, Alejandra está convencida de que con esta entrevista están “abriendo un melón” que abrirá la caja de los truenos: “De esto se va a hablar un montón de tiempo poniéndonos a todos en un compromiso”.

Es más, a pesar de que tienen sus problemillas, no dudaba en defender a su tía: “No se lo merece porque ha sido una buenísima madre, ha estado pendiente toda la vida, no se lo merece, me da mucha pena, no quiero ver el momento en que ella vea esta entrevista”.

Además, no entiende por qué su primo dice estar cansado: “¿De qué? Es surrealista ese argumento. Estoy cansando ¿De qué? ¡Si has vivido lo mejor, te lo han dado todo! Que conmigo no cuenten para nada. Hoy he dado mi opinión y se acabó”.