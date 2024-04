Luitingo habla de su dolorosa ruptura con Jessica Bueno: "Un camino de infelicidad"

Luitingo ha vivido un momento muy emocionante. El finalista de 'GH VIP' no ha podido evitar emocionarse con la respuesta de los tres hijos de Jessica Bueno cuando les ha preguntado si le quieren. El cantante sevillano y la modelo están disfrutando de un viaje de ensueño a Disneyland Paris junto a lo tres peques. Un sueño hecho realidad para los niños, pero también para Luis, que siempre se había imaginado ejerciendo esta figura paternal.

Desde el primer momento, Luitingo ha creado una preciosa conexión con los hijos de Jessica Bueno. Para ellos, el sevillano es uno más de la familia. En estos meses de convivencia en Bilbao los hemos visto viendo películas junto, compartiendo momentos de risas, siendo cómplices, divirtiéndose juntos...

"Yo estoy flipando porque ya sabéis que me encantan los niños. Aunque cuando quiero darle un besito a la Jessi vienen los tres lanzados y quieren abrazo familiar", cuenta el finalista de 'GH VIP' en su perfil de Instagram. "Este viaje me está encantando por el amor, el cariño, la unión y el respeto entre todos. Hoy me he puesto colorado cenando. Les he preguntado a los niños que cuánto me quieren y ¿sabéis qué? Les digo: 'Del 1 al 20'. Y me dicen: '¡20.000!'. Imaginad mi cara, que soy mas sensible que Pumba", reconoce Luis, que ha hecho muy buenas migas con los peques.

"Quiero agradecer a Dios por haberme puesto por delante esta casa tan bonita. Estoy viviendo cosas que siempre había soñado y, sobre todo, se las he contado a mi familia", se sincera un Luitingo muy emocionado tras la respuesta de los hijos de Jessica Bueno sobre lo mucho que le quieren.

Sinceros en 'Cuento imperfecto'

“Era como si mi voz no tuviera peso". La pareja está en un punto muy dulce de su relación pero no siempre ha sido así. En el último capítulo de #UnCuentoImperfecto hablan sobre la otra cara de la moneda, la de todos esos momentos de la vida que a veces se hacen cuesta arriba

"Cuando tú te sientes inseguro o mucho más pequeño que tu pareja, hace que tú quieras hacer pequeña a la otra persona", confesaba Jessica. "Me he callado, me he callado, me he callado y cuando me he dado cuenta he entrado en un camino tan largo de infelicidad... Y he tenido inseguridades porque he tenido relaciones que me lo han creado", contaba Lutingo.

Jesisca también se ha sincerado sobre el inicio de su relación con Luitingo. "Yo contigo, ya lo sabes he tenido mucho miedo a lanzarme... Solo llevo un año divorciada", confesaba.