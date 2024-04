Última hora del estado de salud de Julián Contreras: ha sido atacado por un perro.

Las últimas semanas de Julián Contreras están siendo todo una montaña rusa de emociones. Después de dar a conocer el preocupante estado de salud de su padre, Contreras ha tenido ahora un episodio conflictivo.

Según afirmaba Pepe del Real en el programa Vamos a ver, el hijo de Carmina Ordóñez ha sido atacado por un perro mientras paseaba. "Ayer recibí una llamada telefónica de la localidad donde reside actualmente Julián Contreras, Villar de Cañas, en Cuenca, a hora y media de la capital, y me dicen que había sido atacado por un perro".

La situación se produjo cuando él estaba con su mascota, un can rescatado de la calle, paseando por esa zona. En un momento, salió el perro del vecino que se lanzó a por el suyo y a por él. Esta situación ha cabreado mucho a Julián Contreras que ha llamado al Ayuntamiento para quejarse. También realizó llamadas al Seprona y a la Guardia Civil para que mediasen en este conflicto.

"Su mascota fue la que peor salió parada, pero a él afortunadamente no le pasó nada", comenta del Real que afirma que Contreras tuvo que intermediar entre ambos perros.

Problemas de salud

Julián Contreras no está pasando por su mejor momento, el hijo de Carmina Ordóñez tiene una gran preocupación que se centra en el estado de salud de su padre, Julián Contreras.

El hermano de Cayetano Rivera se sentó el pasado mes de febrero en ‘¡De viernes!’ y habló sobre el delicado estado de salud de su padre, quien padece una enfermedad incurable en los ojos.

Tras varios meses apartado de los medios, debido a sus recientes problemas económicos, Aurelio Manzano ha desvelado en ‘Fiesta’ que ha hablado con Julián Contreras y actualiza el estado de salud de su padre:

‘’Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace más de un mes que no vas al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo’’.