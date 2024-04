Ana Obregón sorprende al posar con su amor en Instagram: "Jamás nadie me había mirado de esa forma"

Ana Obregón está centrada en la crianza de su nieta, la pequeña Ana Sandra hija de Aless Lequio y que vino al mundo el año pasado a través de un vientre de alquiler. Una noticia que pillaba a todos por sorpresa y que estuvo envuelta en polémica.

A pesar de todos los titulares que acaparó la decisión de la actriz de convertirse en abuela, lo cierto es que la pequeña ha conseguido devolverle la sonrisa que había perdido tras la muerte de su hijo a causa de un cáncer.

Un bautizo, un primer cumpleaños y ahora su primera primavera son algunos de los momentos especiales que la bióloga ha compartido con su nieta. Momentos importantes que Ana Obregón no duda en publicar en sus redes.

Esta vez, la actriz de Ana y los 7 sorprendía al subir a Instagram unas emotivas imágenes en las que aparecía ella con la pequeña en brazos y en las que celebraba con sus seguidores la primera primavera que iba a vivir con Ana Sandra.

Primera primavera

El pasado mes de marzo, la hija biológica de Aless Lequio cumplía un año. Durante estos meses, su abuela, Ana Obregón, se ha encargado de compartir los avances de la pequeña, así como la gran ilusión que ha supuesto desde que ha llegado a su vida. Ahora, la actriz ha compartido un emotivo momento junto a Anita.

Hace una semana, Ana Obregón publico en su cuenta de Instagram un vídeo con el que mostraba los primeros pasos de Ana Sandra y es que la pequeña, de solo un año, continúa enfrentándose a todas esas primeras veces que corresponden a la etapa en la que se encuentra.

Una de ellas ha sido dar la bienvenida a la estación floral junto a su orgullosa abuela, quien ha querido hacer partícipes a sus seguidores en las redes sociales del suceso: “Nuestra primera primavera juntas. Volver a vivir la primavera, que tanto tenía olvidada, a través de los ojos de Anita”, ha comenzado escribiendo.

Y es que desde que la hija Aless Lequio llegara al mundo por gestación subrogada, Obregón no ha podido contener las ganas de vivir que le ha contagiado, razón por la que ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a su primogénito fallecido: “Gracias Aless, qué regalo me has hecho y cuánto me querías al pedirme que Anita viniera al mundo. Os amo infinitamente a los dos”, se ha sincerado.

Del mismo modo, ha recordado lo mucho que a día de hoy continúa teniendo presente a su hijo en común con el aristócrata italiano Alessandro Lequio: “Está tan cerca el cielo…. Me mandaste las magnolias que tanto me gustan”, ha finalizado no sin antes añadir unos hashtag con las palabras ‘primavera’, ‘volveravivir’, ‘amoreterno, y ‘alessforever’.

El cumpleaños de Ana Sandra

El pasado 20 de marzo, Ana Sandra soplaba las velas de su primer cumpleaños. Para la ocasión, Obregón le preparó una fiesta con tarta y globos.

“Gracias por mirarme con el mismo amor que me miraba tu papá. Jamás nadie me había mirado de esa forma”, añadió junto a las imágenes con las que enseñaba cómo había sido la celebración.