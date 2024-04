Aviso de la Policía Nacional por el acceso a nuestras cuentas bancarias: "Aviso de citación"

Se ha lanzado un aviso a todos los ciudadanos para alertar de una preocupante estafa que afecta al dinero de las cuentas bancarias.

La Oficina de Seguridad del Internatura, dependiente del Instituo Nacional de Ciberseguridad alerta de que se ha detectado una campaña que suplanta a la Policía Nacional, utilizando la técnica de phishing, con la que se pretende distribuir un malware a través de notificaciones que hacen referencia a un supuesto informe policial emitido y una advertencia de citación, solicitando a la persona que reciba dicho correo a comparecer como testigo en una audiencia que se celebrará un día determinado. Para ello, el usuario dispone de un enlace que supuestamente contiene la descarga de la citación, aunque en realidad esa descarga tiene un archivo con contenido malicioso.

La estafa

"Ha sido detectada una campaña de suplantación de la Policía Nacional mediante la técnica de phishing, con la intención de distribuir un determinado tipo de malware llamado Mekotio.

Esta campaña utiliza la excusa de una citación para asistir como testigo en la audiencia que se celebrará en una fecha cercana a la recepción del comunicado. Dicho correo invita al usuario a descargar la citación a través de un enlace, el cual contiene el archivo malicioso que al descargarlo ejecutará un malware en el dispositivo.

Se han detectado correos con asuntos como: “INFORME POLICIAL EMITIDO” y direcciones de origen con similar estructura de dominio, donde XXXX son números aleatorios. No se descarta que puedan llegar a utilizar otros asuntos y direcciones distintas, con lo cual se debe extremar la precaución si se recibe algún correo o comunicación similar.

Hay algunos indicios que nos pueden hacer sospechar que se trata de un correo fraudulento, por ejemplo, en el caso de estos, podemos fijarnos en que el contenido del correo es muy simple, sin ningún tipo de logo oficial. Además, los dominios de dichos correos no tienen relación con los usados por la Policía Nacional.

María González Falcó

Pierde todos sus ahorros por una ciberestafa

La historia de una persona que ha perdido todo lo que tenía por culpa de un ataque cibernético como el que denuncia la Policía Nacional cada vez está más a la orden del día: hace tan solo unos días que se viralizó el relato de un usuario de Twitter, Miguel Ángel, que describía cómo había recibido una llamada de un supuesto empleado de ING alertando de que se habían detectado movimientos sospechosos en sus cuentas y solicitándole el traspaso a otra distinta para proteger su dinero.

Tras comprobar que el número desde el que recibía se correspondia con el número oficial de la oficina bancaria de ING, realizó las transferencias que le ordenaba el supuesto agente: "En resumidas cuentas: realicé una serie de transferencias a una supuesta cuenta segura de ING para proteger mi dinero. Para realizarlas, me llegaron SMS desde un teléfono de ING con el número de cuenta y un código de seguridad. En 25 minutos lo habia perdido todo". La tragedia de Miguel Ángel no termina aquí, porque tras dar parte a la entidad bancaria de lo ocurrido esta le contestó que la responsabilidad era suya: "Te informamos de que el departamento correspondiente ha estado revisando el caso y se verifica que las operaciones reclamadas se realizan con validación móvil enviada a tu dispositivo habitual, víctima de un engaño. Constatada la falta de diligencia en la custodia, conservación y utilización de forma correcta de tus elementos de seguridad se considera que no procede el abono por parte de la entidad".