Sale a la luz la conversación secreta de Terelu y Carmen Borrego tras volver de Supervivientes: "Os grabaron y lo vamos a ver"

Carmen Borrego ya se ha enfrentado a todos los frentes abiertos que le esperaban al volver de Supervivientes. El anuncio del divorcio de su hijo y su mujer Paola Olmedo pillaba por sorpresa a la hermana de Terelu Campos, que recibía de triste noticia cuando aún estaba en Honduras.

Sin embargo, el golpe más difícil de encajar le estaba esperando en España, concretamente al enterarse de que su hijo y su exnuera habían concedido una incendiaria exclusiva en la que arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto.

Unas duras palabras que su hermana Terelu fue encargada de transmitirle en su llegada a plató. Lo que no sabían es que los micrófonos también habían captado parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.

"Está detrás quien está"

Terelu Campos quería estar junto a su hermana Carmen Borrego en la pasada gala de 'Supervivientes' cuando llegaba de Honduras e iba a enterarse de las duras palabras que su hijo José María le había dedicado en su entrevista con Paola Olmedo.

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', Carmen Borrego contaba cómo se encuentra y cuál es su postura cuando ya han pasado unos días. Y tras esto, Sandra Barneda le advertía de algo: "Tu hermana estuvo el jueves para arroparte, en publicidad sabes que también se graba, os grabaron y lo vamos a ver esta noche".

Imágenes que se mostraban en 'Conexión Honduras'. "Esto está detrás quién está...", le decía Carmen, como también reflexionaba algunos de los titulares de la entrevista: "O sea, que solo me han hablado porque se murió mi madre".

Cuando se pensaba que no le estaban grabando, Terelu confesaba a su hermana qué hizo cuando se enteró de la exclusiva: "Le mandé la portada y le dije: 'Qué decepción más grande. Por cierto, os podriáis comprar una estatuilla cada uno y regalárosla'. El problema es que las mentiras tienen las patas muy cortas".

Además, también se veía en las imágenes que Terelu y Carmen, desde la sala antes de que la exconcursante entrase al plató, se encontraban con Jorge Javier Vázquez, que se acercaba para saludarles, al que Carmen confesaba "este es mi momento y no me lo va a amargar nadie".

Tras esto, Carmen aprovechaba para decirle a su hermana que no pensaba echar ni una lágrima. "Mi consejo es que no hables de él ya nada más, que te mantengas como tú te has mantenido", le decía esta. La que le explicaba cómo se enteró de la portada y comentaba con su hermana por lo que podía venir esto.