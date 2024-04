Carmen Borrego huye del plató de Supervivientes tras este comentario: "Que me enseñe las pruebas"

Carmen Borrego ha vuelto de Supervivientes y se ha encontrado con todo un huracán mediático tras su regreso a España. Una incendiaria exclusiva de su hijo, José María Almoguera ha hecho que la colaboradora de televisión sufra un duro recibimiento en plató al conocer las palabras que tanto su nuera Paola Olmedo como su hijo le han dedicado.

La hija de María Teresa Campos ya se ha enfrentado a todos los frentes abiertos que le esperaban al volver de Supervivientes. El anuncio del divorcio de su hijo y su mujer Paola Olmedo pillaba por sorpresa a la hermana de Terelu Campos, que recibía de triste noticia cuando aún estaba en Honduras.

Sin embargo, el golpe más difícil de encajar le estaba esperando en España, concretamente al enterarse de que su hijo y su exnuera habían concedido una incendiaria exclusiva en la que arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto.

Carmen Borrego huye del plató

Unas duras palabras que su hermana Terelu fue encargada de transmitirle en su llegada a plató. Lo que no sabían es que los micrófonos también habían captado parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.

De lo que tenía más ganas Kike Calleja era de abrazar a su mujer, Raquel Abad, cuando regresase a España. Por eso, cuando el superviviente entró al plató ella se abalanzó a sus brazos. Tras separarse, Kike también reaccionó a la noticia de la separación del hijo de Carmen Borrego.

La superviviente ha sido su amiga fuera y dentro del concurso. Pero ella no quiso contárselo, sino que fue Nagore quien puso al corriente a Kike de lo sucedido. "Lo siento por ti porque no te lo mereces (...) Que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos, me parece muy injusto", le decía Kike a Carmen Borrego.

Sus palabras le llegaban muy hondo y posteriormente Carmen sorprendía a los presentes abandonando el plató momentáneamente, al verse superada por la situación.

Kike Calleja, por su parte, visionó lo que ha sido su paso por 'Supervivientes', un sueño que ha cumplido aunque de allí sacase algún 'enemigo' como Ángel Cristo, del que asegura que no le guarda rencor.

"Estamos pendientes de que él me enseñe las pruebas para yo poder creerle. Entiendo que ha tenido una vida muy dura pero aun así me posiciono de parte de su madre y su hermana por la versión que tengo de las otras partes", comentó.